Genç: "Genç sporculara çok önem veriyoruz"

Ordu İl Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Mustafa Genç, "Sporcu yetiştirmek için antrenör sayımızı il genelinde artırdık” dedi.

Ordu İl Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Genç, Fatsa ilçesindeki kapalı spor salonu ve spor tesislerini gezerek Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek’ten bilgiler aldı. Mustafa Genç incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, “İl Müdürlüğümüze bağlı ilçelerimizi sık aralıklarla ziyaret ederek oradaki yöneticilerimizle bir araya geliyoruz. Yıl bitmeden Fatsa ve çevre ilçelerde yapacağımız projeler hakkında konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Fatsa kapalı spor salonumuzda ısıtma problemini çözerek doğal gazla artık ısınacak sistemi kurduk. Antrenman sahaları ve birçok yerde iyileştirmeler gerçekleştirdik. Fatsa ek stadındaki zeminimiz 10 yıldır değişmedi ve girişimlerimiz sonucu bakanlığımız tarafından ödenek aktarılarak 2 Aralık tarihinde ihalesini yaparak daha modern bir şekilde hizmet verecektir. Soyunma odaları, kulübeler, hakem odaları ve her yerinde yenileme yaparak amatör spor kulüpleri daha iyi spor hizmetini alacaklardır. Ayrıca Fatsa KYK yurdumuzun içine spor yapmaları için öğrencilerimizin spor alanı yapacağız. Üniversite de okuyan gençlerimiz burada daha sportif zaman geçirecekler” dedi.

Sporcu sayısının Ordu ilinde artığını söylenen Genç, “Fatsa ilçemiz başta olmak üzere her ilçemizde lisanslı sporcu sayımızı artırıyoruz. Judo, tekvando ve özellikle atletizmde özel başarılara imza attık. Okçuluk sporu da gün geçtikçe yayılarak herkese ulaşıyor. Sporcu yetiştirmek için antrenör sayımızı il genelinde artırdık. Sporu seven bir iliz” diye konuştu.

