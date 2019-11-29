Ordu’da kaçak içki imalathanesine baskın

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Ordu’nun Perşembe ilçesinde kaçak içki imalathanesine baskın yapıldı.

Ordu Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 13 adet çeşitli boy ve ebatlarda alkol yapımında kullanılmış boş şişe, 1 adet 10 litrelik pet şişe içerisinde yaklaşık 4 litre el yapımı rakı, 1 adet 3 litrelik cam şişe içerisinde yaklaşık 2 litre el yapımı rakı, 1 adet 2 litrelik cam şişe içerisinde yaklaşık 1 litre el yapımı rakı, 1 adet yarım litrelik alkol yapımında kullanılan anason aroması, 1 adet alkol yapımında kullanılan sıvı ölçek kabı ve 1 adet alkol yapımında kullanılan huni ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın sorgulanması sürüyor.

ORDU 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:09

YATSI 18:34

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