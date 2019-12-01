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Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri kahvaltıda buluştu

İHA

Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri kahvaltıda buluştular.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri kahvaltıda buluştu

Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri kahvaltıda buluştular.
Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen kahvaltı programına AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, daire amirleri ve şehit ve gazi aileleri yakınları katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dernek Başkanı Adem Çiçek, “Sosyal faaliyetlerimiz kapsamında tüm dernek üyelerimizle buluştuk. Bu programları sık aralıklarla yapmayı planlıyoruz. Bizlerin desteğe ihtiyacı var ve bu desteği ilçede ki yöneticilerimiz hem manevi hem de maddi olarak sağlıyorlar. Her isteğimizi imkanları doğrultusunda gerçekleştiriyorlar” dedi.
"Şehitlerimizin emaneti olan aileleri bizlerin en değerli kişileridir" diyerek sözlerine başlayan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği birlik ve beraberlik kahvaltısında buluşmamızı sağlayan yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anarken gazileri de onurumuzdur. Bu anlamda bizlerde elimizden geldiği kadar onların her ihtiyacını karşılıyor ve bu manevi desteği sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Dernek Başkanı Adem Çiçek'in Adnan Sobi’yi onursal başkan olarak seçtiklerini belirtmesinin ardından program son buldu.

ORDU

01 Aralık 2019 Pazar

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