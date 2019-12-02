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Yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

İHA

Ordu'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada araçlarıyla kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

Ordu'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada araçlarıyla kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası Duduyalağı Obası'nda kar yağışıyla yollar kapandı. Duduyalağı Obası'nda araçlarıyla kara saplanan kişiler, Kabadüz Belediyesinden yardım istedi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın talimatıyla Duduyalağı Obası'na giden belediyeye ait iş makinesi, kişilere kısa sürede ulaşarak kurtardı.
Kısa süre içinde kurtarılan vatandaşlar, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'ya ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

ORDU

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:56
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  • İKİNDİ 14:46
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  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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