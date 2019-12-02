Ordu’da kış lastiği denetimleri

Ordu’da kış lastiği takmayan sürücülere karşı denetim başlatıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde, kış lastiği kullanmamaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla denetim yapıldı. Ordu İli Uluslararası Devlet Karayolu (D01017 ve D01018) ile bağlantılı özellikle güneyde kalan ilçelere ait AltınorduUlubey, GürgentepeUlubey, FatsaKumru, Ünyeİkizce ve ÜnyeAkkuş kara yollarında 535 araç kontrol edilirken 37 araç sürücüsüne kış lastiği kullanmamak ve diğer trafik ihlallerinden dolayı idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, vatandaşların kara yolunda güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını azaltmak, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları asgari düzeye indirmek amacıyla kış lastiği denetimlerinin devam edeceğini belirtti.

Yetkililer ayrıca sürücülerin özellikle güney ilçelere ait kara yolu güzergahlarının tek şeritli ve virajlı olması nedeniyle trafik kural ve yasaklarına uymalarının önem arz ettiğine dikkat çekti.

ORDU 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.