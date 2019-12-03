Türkiye fındık ihracatını ikiye katladı Geçen sezonun ilk 3 ayında 89 bin 763 ton ihracat yapan ve 490 milyon döviz elde eden Türkiye, bu sezon aynı dönemde 140 bin tonu aşkın ihracat yaparak 906 milyon dolar döviz girdisi elde etti

Dünya fındık ihracatının yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye,20192020 sezonu ilk 3 ayında 140 bin 360 ton fındık ihracatı gerçekleştirerek 906 milyon 182 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Karadeniz Fındık Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye 20192020 sezonunun başladığı 1 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında 140 bin 360 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye, bu ihracattan 906 milyon 182 bin dolar döviz girdiği elde etti.

Gerçekleştiren iç fındık ihracatının 112 bin tonu AB ülkelerine, 59 bin 234 tonu AB dışındaki ülkelere, 13 bin 224 tonu deniz aşırı ülkelere, 6 bin tonu ise bu kapsam dışındaki ülkelere gerçekleştirildi.

Bu rakamlara göre Türkiye, geçen yıl aynı dönemde yaptığı ihracat ve döviz miktarını ikiye katladı. Türkiye, 20182019 sezonunda EylülKasım ayları arasında 89 bin 763 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirmiş, karşılığında 490 milyon 355 bin dolar döviz girdiği sağlamıştı.

ORDU 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.