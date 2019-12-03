Kibar: “Bu birliktelikten Fatsa kazanacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kibar: “Bu birliktelikten Fatsa kazanacak”

İHA

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ile birlikte muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Kibar: “Bu birliktelikten Fatsa kazanacak”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ile birlikte muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.
Belediye Kültür Sarayında gerçekleşen toplantının açılış ve selamlama konuşmasını Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya yaptı. Fatsa Belediye Başkan İbrahim Etem Kibar programda yaptığı konuşmada insanların hizmetkârı olarak gönülleri kazanmak için gecegündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Kendi dönemlerinde; bilinçli, planlayarak ve olması gerektiği gibi, gösteriş amaçlı değil amacına hizmet eden çalışmalar olacağını ve bu çalışmalar sayesinde hizmet edilen mahalleye bir daha geri dönmeyeceklerini ifade eden Başkan Kibar, “Şehrimizin genel siyasi uyumunda muhtarlarımızın belediye yönetimine olan inancında ve desteğinde çok net bir şekilde Ordu’nun her tarafında görünüyor. Bu birliktelikten Fatsa kazanacak” dedi.
Kibar, “Bizim Belediye Başkanlığı yolculuğunda en önemli referanslarımız muhtarlarımız ve çiftçilerimizdi. Muhtarlarımız ve çiftçilerimiz birçok olumsuz söylemlere rağmen ilçemiz hakkında, teşkilatımız hakkında muhtarlarımız siyasi düşüncelerini bir kenara bırakıp görülmemiş bir oy desteği ile bizleri bu makama getirdiler. İnsanlara hizmet etmeye, hizmetkârı olmaya onların gönüllerini kazanmaya talibiz dedik, inşallah bu süreçte bunların hiçbirinden kayba uğramamışızdır. Muhtarlık mertebesi toplumda seçilmiş mertebelerin en yükseği diyebiliriz. Yüce Allah sizleri ve bizleri mahcup etmeyecek görev yapmayı nasip etsin” diye konuştu.
Kibar şunları söyledi: “Sorunu bol olan bir ilçede yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde meydan projemizden Mezbaha, belediye hizmet binamızdan, limanımıza, çöp sorununa, sahiline, bırakın köy yollarını sahilinde bile Fatsa’ya yakışmayacak alt yapı sorunu ile karşı karşıyaydık. İmkanların olduğu bir dönemde sağlam ayakları üzerinde bir plan yapmak zorundaydık. 8 aylık dönemde memleketimize hizmet edebilecek ehil insanlardan oluşan bir kadro oluşturmaya çalıştık çok şükür 8 aylık süreçte kimsenin ağzına malzeme olacak tek bir harekette tek bir davranışta bulunmadık. Her muhtarımızın köyüne hizmeti eşit götürmeye çalıştık. 8 aylık süreyi de mahallelerimize yaklaşık 4 milyon TL’lik hizmet yapmışız, bu da imkânların kıt olduğu bir dönemde Fatsa Belediyesi gibi bir belediyenin azımsanmayacak ölçüde bir bütçe ayırdığını gösteriyor. Göreve geldiğimizde önümüz yazdı, mahsulün bol olduğu bir dönemde mahallelerde gurbetçilerimizin de yoğun olduğu bir dönemde en az bir iş makinesinin olacağı bir dönem olsun istedik. Bu süreçte hiçbir muhtarım diyemez ki benim köyüme iş makinesi gelmedi. Engellilerimiz ve yaşlılarımız bizim önceliğimiz dedik, hiçbir mahallede beton yol çalışması yokken birçok mahallemizde engellerimizin olduğu yerlerde beton yol çalışması yaptık. 2020 yılında kırsalımıza 10 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarda çakıllama yok denecek kadar az. Yapacak olduğumuz çalışmalarımızın çoğu beton yol olacak. Hizmetini yaptığımız köyümüzün yoluna tekrar dönüp de bir daha bakma gereği duymayacağız. 8 aylık görev süremizden ben Fatsa’da güzel bir birliktelik oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu sadece bizim belediyemizde değil şehrimizin genel siyasi uyumunda muhtarlarımızın belediye yönetimine olan inancında ve desteğinde çok net bir şekilde Ordu’nun her tarafında görünüyor. Bu birliktelikten Fatsa kazanacak. Özellikle belirtmek isterim ki birlik beraberliğin olduğu yerde bereket olur. Birlik beraberliğin olduğu yerde hizmet olur, icraat olur. Bu birlik ve beraberliğimiz Allah bozmasın diyorum. Bizler hizmetlerimizde adaletli davranmak zorundayız. 8 aylık süreçte siyasi görüşü farklı olan birçok mahallemizde belki de seçim sonucu en az destek aldığımız mahallelerimizde hiç açılmamış yolları açtık, hiç yapılmamış menfezleri yaptık o yüzden insana hizmet ibadettir mantığı içerisinde siyasi görüşü ne olursa olsun size oy verip vermemiş her vatandaşımızın ben hizmet karı olmanızı istiyorum sizlerden kıymetli muhtarlarımız engellilerimiz ve yaşlılarımız önceliklidir dedik. Fatsa Belediyesi olarak Fatsa’daki her sorunun muhatabı biziz dedik. Hiçbir muhtarım şunu diyemez. Başkanım biz geldik bu sorun Büyükşehir Belediyesi’nin dediniz siz başınızdan saldınız bu sorun OSKİ’nin dediniz siz bizi başınızdan saldınız diyemez çünkü seçim sürecinde artık en çok sahada karşılaştığımız şey insanların Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi anlamında bir muhatap arayışı içerisinde olmasıydı o yüzden sizin de büyükşehirle ne derdiniz olursa olsun bir referans üretip telefon açıp arayıp sorup çözüm üretmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta imzalanacak bir protokol le birlikte OSKİ Genel Müdürlüğünün ilçemize taşınma süreci başlayacak. 2 ay sonra OSKİ Genel Müdürlüğü Fatsa’dan yönetilecek. Bunu sadece genel müdürlük olarak görmemek lazım. Bunu yaklaşık bin kişilik bir fabrika olarak görmek lazım. Ordunun 752 mahallesinden muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, vatandaşlarımız gün aşırı OSKİ’deki sorunu için ilçemize gelecek, hatta ilçemizde konaklayacak. Böylece ilçe ekonomimize de çok ciddi bir katkı sağlayacaktır bu ve bizim ilçemizde bahsetmiş olduğumuz su kanalizasyon yatırımları anlamında da birçok sorunumuzun çözümünde hız kazanmasına vesile olacak. İşsizliğin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu bağlamda da Organize Sanayi Bölgemizi önemsiyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde yapılacak yatırımlarla birlikte bugün 4 bin 300 olan istihdam sayısı 6 binin üstüne çıkacak. İlçemize gelen her yatırımcımızı emin olun el üstünde tutuyoruz. Onlar da bu kadar ilgiden biraz şaşırıyor ve diyorlar ki; başkanım biz gittiğimiz hiçbir yerde bu ilgiyi görmüyoruz. Yarın itibari ile 300 kişinin çalışacağı bir tekstil fabrikası ilçemizde faaliyete başlayacak, önümüzdeki ay itibari ile yine 200 civarında işçi istihdam edecek tekstil firması faaliyete başlayacak. Bu bağlamda da bölgemize yeni yatırımcıların gelmesi içinde girişimlerimiz devam edecek. Belediye yeni hizmet binamızın yüzde 90’ı tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah 12 ay içerisinde yeni belediye hizmet binamız vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Sanki eski Fatsa Belediyesi kapatılmış yeniden sıfırdan bir belediye kurulmuş vatandaş odaklı çözüm odaklı hizmet odaklı bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde yapılan Meydan projemiz bir aya bitiyor. Mezbaha projemiz de aynı şekilde bir sonra faaliyete geçecek. Limanımızla ilgili bir takım çalışmalarımız var. 230 dönümlük eski çöplük alanı ile ilgili çalışmamız var.”
Fatsa kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise yaptığı konuşmada, “Bu güzel toplantıyı organize etiği için Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Fatsa’da yaklaşık 3 ay önce göreve başladım. Fatsa bize yabancı olduğumuz bir yer değil. Trabzonlu olduğumuz için daha önce Tirebolu’da çalıştığımız için mesleğimin başında da bir müddet Çaybaşı’nda görev yaptım, Doğu Karadeniz dendiği zaman he görenin hayran olduğu yerler burası. Bir sefer görenin ikinci üçüncü sefer görmeyi arzu ettiği yerler buralar. Yani Türkiye’de popülerliği son derece yüksek. Sayın Başkanımız bahsetti ilçemizdeki sorunlardan yıllardan beri süre gelen sorunlar. Sorunların çözümü de hep birlikte çözüm bulunacaktır. Muhtarlarımız yaşamış olduğunuz yerlerde halkımızla birebir içli dışlı olarak onları en iyi tanıyan, sorunlarını yaşadıkları bölgenin artısını eksisini en iyi bilen kişiler olarak mahallelerde tespit edecekleri sorunları gerek bize gerek belediyemize iletmeye devam edecekler ve birlik ve beraberlik içerisinde sorunlara çözüm bulmaya çalışacağız. Fatsa güzel bir ilçe hakikaten imkanları son derce iyi. Bir tarafından Çarşamba, bir tarafında OrduGiresun Havaalanı olmak üzere ulaşım imkanı ile son derece avantajlı bir ilçemiz. Denizi ve yaylalarıyla turizm potansiyeli olan bir yer. Fakülte var, yüksekokulu var, ilerleyen günlerde bunların sayısının artırılması söz konusu. İlçe daha iyi gelecekse bunun hakikaten tek bir yolu var tek bir seçeneği var. Herkesin ayrılığı gayrılığı bir tarafa bırakıp Fatsa için Fatsa’nın daha iyiye gitmesi konusunda bir ve beraber olmaları. Bu konuda gücümüzü birleştirdiğimiz zaman hakikaten bütün sorunların altından kalkılacaktır” diye konuştu.

ORDU

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatsa’da farkındalık yürüyüşü
YEREL HABERLER Fatsa’da farkındalık yürüyüşü
İmamlar engellileri gönüllerince eğlendirdi
YEREL HABERLER İmamlar engellileri gönüllerince eğlendirdi
Uzmanlar uyardı: "4 mevsim lastikler kış kullanımına uygun değil" Oto lastikçilerde ‘kış’ mesaisi Ordulu lastikçi Tezcan Kılıç: “4 mevsim lastikler kışın kullanıma uygun değil, bazı ikinci el lastikler tehlikeli olabilir”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: "4 mevsim lastikler kış kullanımına ...
Türkiye fındık ihracatını ikiye katladı Geçen sezonun ilk 3 ayında 89 bin 763 ton ihracat yapan ve 490 milyon döviz elde eden Türkiye, bu sezon aynı dönemde 140 bin tonu aşkın ihracat yaparak 906 milyon dolar döviz girdisi elde etti
YEREL HABERLER Türkiye fındık ihracatını ikiye katladı Geçen sezonun ...
Halit Tomakin: “Engelliler konusunda reform yapıldı” AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin: “AK Parti’nin 17 yıllık iktidarında Türkiye’de engelliler konusunda adeta bir reform yapılmış, sosyal devlet unsuru AK Parti sayesinde gerçek hüviyetini kazanmıştır”
YEREL HABERLER Halit Tomakin: “Engelliler konusunda reform ...
Sinem Aksu’nun ismi Kütüphane de yaşayacak
YEREL HABERLER Sinem Aksu’nun ismi Kütüphane de yaşayacak
13 yaşındaki kız babasının silahıyla intihar etti
YEREL HABERLER 13 yaşındaki kız babasının silahıyla intihar etti
Sanata dokunan eller Fatsa’da
YEREL HABERLER Sanata dokunan eller Fatsa’da
Ordu’daki çatı yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Ordu’daki çatı yangını paniğe neden oldu
Ordu’da enerji nakil kablosu çalanlar yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da enerji nakil kablosu çalanlar yakalandı
Ordu’da kış lastiği denetimleri
YEREL HABERLER Ordu’da kış lastiği denetimleri
Genç sporcular gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Genç sporcular gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)
YEREL HABERLER Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal ...
Daire başkanları muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Daire başkanları muhtarları dinledi
Ordu’da geçen hafta 57 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Ordu’da geçen hafta 57 araç trafikten men edildi
Akkuş’ta uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Akkuş’ta uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
Ordu'da aranan 56 kişi yakalandı, 10’u tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu'da aranan 56 kişi yakalandı, 10’u tutuklandı
Yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı
Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda
YEREL HABERLER Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal ...
Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda
YEREL HABERLER Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda
Ordu’da kar yağışı Ordu'nun yüksekleri beyaza yüründü
YEREL HABERLER Ordu’da kar yağışı Ordu'nun yüksekleri beyaza yüründü
Kazada ölen genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı Yozgat’ta hentbol sporcularını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki sporcu, gözyaşları eşliğinden uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada ölen genç sporcular, son yolculuğuna ...
Kar sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kar sürücülere zor anlar yaşattı
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Payasspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Payasspor: 0
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X