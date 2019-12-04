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AK Parti’li Başkandan CHP’ye fındık eleştirisi AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Türk ...

İHA

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, hükümetin fındık politikasını eleştiren ve "Fındık namusumuzdur" açıklamasında bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e tepki gösterdi. Tomakin, "Madem öyle fındık 90 sente satılırken namusunuza neden sahip çıkmadınız?" eleştirisinde bulundu.

AK Parti’li Başkandan CHP’ye fındık eleştirisi AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Türk fındığına bugüne kadar en büyük zararı CHP vermiştir” “Türkiye, Azerbaycan Ve Gürcistan’ın fındık işbirliği sonuç vermeye başlamışken ilk tepkinin CHP’den gelmesi oldukça manidardır” “Ordu’da İtalyan patentli firmaya yer arayışında bulunan ve yardım eden yoktur. Böyle bir şeyde ilk tepki bizden gelir”

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, hükümetin fındık politikasını eleştiren ve "Fındık namusumuzdur" açıklamasında bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’e tepki gösterdi. Tomakin, “Madem öyle fındık 90 sente satılırken namusunuza neden sahip çıkmadınız?” eleştirisinde bulundu.
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, yaptığı açıklamada, CHP’nin son günlerde fındık üzerinden gündeme gelme çabasına dikkat çekti. CHP’nin fındık üzerine bir çözüm getirmekten aciz olduğunu vurgulayan Tomakin, “Bunlar değil miydi fındığımızın fiyatını 1 doların bile altına 90 sente kadar düşüren? Sonra fındıkları alıp depolarda çürüten, sonra hazineye milyarlarca zarar veren zihniyet? Fındık namusumuzdur diyenler, fındık 90 sente satılırken namusunuza neden sahip çıkmadınız. CHP’nin bir gram çözüm önerisi sunacak kapasiteleri yok. Fındıkla ilgili bir eylem planları yok. Fındığı bunlara teslim etseniz yine 90 sente fındık alırlar ve bu milleti 70 sente muhtaç ederler” dedi.

“Fındığı 70 cent’e muhtaç eden CHP’dir”
Başkan Tomakin, sözlerine şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 yıldır üreticinin yanında bir politika izleyerek bugün fındık 3,5 dolardan piyasada işlem görmektedir. Sayın Milletvekili Adıgüzel, patates, soğan hesabı yaparak geçmişi bugünle kıyaslıyor. Allah’tan kork, biz hiç hesap bilmiyor muyuz? 90 sent nerede, 3.5 dolar nerede? Fındık depolarda çürütülüp Soya A.Ş.’ye yok pahasına yağlık olarak verilirken ve hazine zarar ettirilirken siz vardınız. Çıkmış şimdi şov yapıp ahkam kesiyorsun. Çözüm öneriniz ne desek bir gram çözüm önerisi sunacak kapasiteleri yok. Fındıkla ilgili bir eylem planları yok. Fındığı bunlara teslim etseniz yine 90 sente fındık alırlar ve bu milleti 70 sente muhtaç ederler. CHP zihniyeti bundan ibarettir."

“Fındıkta emin adımlar atılırken ilk tepkinin CHP’den gelmesi oldukça ilginç”
Başkan Tomakin, özellikle bu yıl fındıkta farklı bir strateji uygulandığını ifade ederek şunları söyledi:
“Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 26 Temmuz tarihinde İl Başkanları toplantısında fındık fiyatını da açıklamış, konuşmasında fındık fiyatını açıklarken herkesin fiyata odaklandığını belirterek aslında çok önemli bir ayrıntının da müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanımız ‘Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan dünya fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Üç ülke olarak fındıkla ilgili işbirliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hak ettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk’ demişti. Önümüzdeki dönemlerde fındığın dünya piyasasında önemli bir tüketim maddesi olacağını söylemiştik. Bunun ilk meyvesinin Ordu’da başlatılmış olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Bu işbirliği ile birlikte Türkiye fındığın dünya piyasasında önemli bir yere sahip olacak, üreticilerimiz fındık fiyatı kaygısından çok, fındık bahçesini nasıl imar ederek, fındığının kalitesini ve üretimi nasıl daha verimli bir şekilde artırırım kaygısında olacaktır. Şimdi bunun meyvesini almaya başladık. İlk CHP’den ses çıkmaya başladı neden acaba?”

“Yabancı firmaya yer arayışında bulunan kimse yok”
İtalyan patentli bir firmanın Ordu’da yer arayışında olduğu şeklindeki iddialara de tepki gösteren Tomakin, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Kimse yabancı firmaya bir yer arayışında veya yardımda bulunmamıştır. Böyle bir şeyde ilk tepki bizden geleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kanuni yolları sonuna kadar zorlar üreticimizi korumaya devam ederiz. Yapılacak şey bellidir. Fındığı işleyen yerli firmalar bir olacak, iri olacak, diri olacak, kaliteli ürünlerle dünya pazarına fındığı kendisi pazarlayacak, yeni pazarlar bulacak, o zaman falanca firma değil de bizim yerli firmalarımızın milyar dolarlar kazanması işten bile değildir. Bunun için iktidarımız sonuna kadar kapıları açmıştır. Yerli firmalarımız dışarıdan gelen firmalara kendi muhitini kaptırmayacak, kimseye suç bulmaya gerek yoktur.”

ORDU

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
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