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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 'Ceren Özdemir' açıklaması Ceren Özdemir’in 35 yaşındaki katil ...

İHA

Ordu'da katil zanlısı Özgür Arduç'un evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 'Ceren Özdemir' açıklaması Ceren Özdemir’in 35 yaşındaki katil zanlısının 29.5 yıl hapse mahkum olduğu, 2005 yılında girdiği kapalı cezaevinden 28 Ekim günü açık cezaevi kısmına alındığı ortaya çıktı

Ordu’da katil zanlısı Özgür Arduç'un evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle:
“Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in, 03 Aralık günü saat 19.35'te merkez Altınordu ilçesinde bulunan evinin bulunduğu binanın girişinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada; olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu Ö.A.(Özgür Arduç) isimli şahıs 04 Aralık günü saat 16.00 sıralarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir. Şüpheli Ö.A.’ya, 2005 yılında işlemiş olduğu ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15 Ağustos 2005’ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, ‘Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’ hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’na alınmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01.12.2019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ceren Özdemir’in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."

ORDU

05 Aralık 2019 Perşembe

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