Her yaşta her yerde okuyorum projesi start aldı Sokaklarda kitap okudular

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi etwinnig projesi kapsamında ‘her yaşta her yerde okuyorum’ etkinliği ilçedeki Plevne Meydanı'nda gerçekleşti.

Okul öğretmenleri ve öğrencileri proje kapsamında sokaklarda ve çay ocaklarında kitap okuyarak herkesi okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladılar.

Çevredeki vatandaşların çok hoşuna giden projede öğrenciler hem çaylarını içtiler hem de belirlenen sayfada kitaplarını okudular.

Proje koordinatörü okul öğretmenlerinden Elif Yaman Kara, Türkiye geneli 7 farklı ilde ve İtalya'dan da bir okulun katılımıyla bu projeyi gerçekleştireceklerini belirtti.

Düzenlenen okuma etkinliğine katılan Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise yaptığı açıklamada, “Aydınlık bir geleceğin varlığı okumaktan geçer. Bu anlamda okul öğrencilerimiz etwinnig projesi kapsamında her yaşta her yerde okuyorum etkinliğini sokaklarda gerçekleştiriyorlar. Projenin amacı okumaya dikkat çekmek ve herkesi okumaya teşvik etmektir. Gençlerimizi teknolojik bağımlılıktan da bu sayede kurtarmayı hedefliyoruz. Bu projeye tüm toplumun kesimlerinden kişilerin dahil olmasını istiyoruz” dedi.



“İlçe stadında daha büyük katılımla bu projeyi gerçekleştireceğiz”

Her yaşta her yerde okuyorum projesini özel bir gün belirleyerek Fatsa İlçe Stadında binlerce kişinin katılımıyla da gerçekleştireceklerini söyleyen Müdür Atinkaya, “Fatsa ilçemizde geniş çaplı bir okuma organizasyonu yaparak daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

