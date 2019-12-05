Ordu’da Çocuk Meclisi kuruldu Ordu Kent Konseyi bünyesinde Çocuk Meclisi kurularak çalışmalarına başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kent Konseyi Çocuk Meclisini kurarak Ordu’da bir ilki gerçekleştirdi.

İlk oturumu yapılan Çocuk Meclisi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda toplandı. Ordu ilinin çeşitli okullarından 100 öğrencinin katılımıyla oluşturulan toplantıda Divan Teşekkülü seçiminin ardından meclis başkanlığı için çok sayıda öğrenci adaylığını gösterdi. Yapılan seçimin ardından Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ordu Büyükşehir Belediyesi İmam hatip Lisesi öğrencisi Fatıma Asude Yeşilyurt oldu.



“Sizler ülkemizin ve insanlığımızın geleceğisiniz”

Kabiliyet ve yeteneklerin bu mecliste ortaya çıkarılacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Demokrasinin bir gereği olarak meclislerimizi oluşturuyoruz. Sizler ülkemizin ve insanlığımızın geleceğisiniz. Ordu’yu yönetmek adına bugün ilk adımını atacağımız çocuk meclisinde bulunmak bizler için çok anlamlı bir hareket. Sizler içerisinden temsilciler seçeceğiz. Seçildikten sonra temsil ettiğiniz çocukların fikirlerini bizlere ileteceksiniz. Bizler de büyükler olarak çalışmalarınızı uygulayacağız. Sizler de yeni dönem şartlarımıza uygun planlamalar yapacaksınız. Sizden sonra gelecek çocuklarımızı geleceğe hazırlayacaksınız. Bundan sonra biz çekileceğiz sizler Ordu’yu yöneteceksiniz. Belki her biriniz milletvekili, bakan, büyükşehir belediye başkanı, cumhurbaşkanı olacaksınız. Yeni fikir ve önerilerinizle bizi çok ileri noktalara götüreceksiniz. Kabiliyet ve yeteneklerinizi burada göstererek Ordu’muzu daha güzel bir şehir yapacağız. Ülkemizin mimarları olarak geleceği birlikte yazacağız” dedi.



“Genç Türkiye’yi böylelikle daha yükseklere taşıyacağız”

Gerçekleştirilen mecliste konuşan Ordu Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın, “Yasal olarak Büyükşehir Belediyeleri olarak kent konseyleri kurulmaktadır. Kent konseylerine ilave olarak çocuk ve kadın meclisleri de oluşturulmaktadır. Bizler de bu vesileyle burada çocuk meclisimizi oluşturduk. Sizler yarının büyüklerisiniz. Şimdiden bu salonlara ve kürsülere alışmanızı istiyorum. Genç Türkiye’yi böylelikle daha yükseklere taşıyacağız” diye konuştu.



“Düşünen, üreten ve yarışan ordu için hep birlikte çalışacağız”

Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı olarak seçilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İmam hatip Lisesi öğrencisi Fatıma Asude Yeşilyurt, “Buraya ilk defa gelmeme rağmen beni başkan seçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Düşündüğümüz ve uygulayacak olduğumuz tüm projelerimizi sizler ile birlikte gerçekleştireceğime söz veriyorum. Gerek bilimsel gerek kültürel olarak Ordu’yu en yükseklere taşıyacağız. Büyükşehir Belediyemizin de sloganı olan Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu için hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

ORDU 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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