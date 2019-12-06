Ordu'da kar güzelliği Kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı

Onu tanıdınız mı?

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Doğal güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.

İlçenin yüksek ve orta kesiminde etkili olan kar yağışıyla kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışı sonrası 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yaylada gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşen ısı nedeniyle buzlama oluşan kara yolunda ekipler tuzlama çalışması yaptı.

ORDU 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:33

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