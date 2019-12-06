Ordu'da kar güzelliği Kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ordu'da kar güzelliği Kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı

İHA

Doğal güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.

Ordu'da kar güzelliği Kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı

Doğal güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.
İlçenin yüksek ve orta kesiminde etkili olan kar yağışıyla kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışı sonrası 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yaylada gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşen ısı nedeniyle buzlama oluşan kara yolunda ekipler tuzlama çalışması yaptı.

ORDU

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanlar uyarıyor: “Yemekten 2 saat sonra acıkıyorsanız dikkat”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: “Yemekten 2 saat sonra ...
Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (3)
YEREL HABERLER Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (3)
Ceren’in annesinden duygulandıran sözler: “Doğum gününde mezarına senin kıyafetlerini giydim de geldim” Ordu’da öldürülen Ceren Özdemir, doğum gününde mezarı başında anıldı Anne Güfer Özdemir’in feryatları yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Ceren’in annesinden duygulandıran sözler: “Doğum ...
Ceren’in katili araçta tepki gösterdi, Van’a naklediliyor Araç yapılan görüşmeler sonrası Van’a yönlendirildi
YEREL HABERLER Ceren’in katili araçta tepki gösterdi, Van’a ...
Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (2)
YEREL HABERLER Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (2)
Ceren Özdemir’in katili Şırnak Cezaevine nakledildi
YEREL HABERLER Ceren Özdemir’in katili Şırnak Cezaevine nakledildi
Ordu’da Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine gönderildi.
YEREL HABERLER Ordu’da Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç ...
Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı
YEREL HABERLER Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı
Ceren Özdemir'in doğum günü: "İyi ki doğdun melek, seni hiçbir zaman unutmayacağız"
YEREL HABERLER Ceren Özdemir'in doğum günü: "İyi ki doğdun melek, ...
Orman muhafaza memuru tarlada ölü bulundu
YEREL HABERLER Orman muhafaza memuru tarlada ölü bulundu
Ceren’in katil zanlısı cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Ceren’in katil zanlısı cezaevine gönderildi
Ordu’da Çocuk Meclisi kuruldu Ordu Kent Konseyi bünyesinde Çocuk Meclisi kurularak çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Ordu’da Çocuk Meclisi kuruldu Ordu Kent Konseyi ...
Fatsa'da sanat rüzgarı esti
YEREL HABERLER Fatsa'da sanat rüzgarı esti
Ceren’in katili bir gün önce borsa güvenlikçisinden para istemiş
YEREL HABERLER Ceren’in katili bir gün önce borsa güvenlikçisinden ...
Ceren’in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' yakalattı Ordulu esnaf, dedektif gibi katilin peşine düşüp yakalattı Ordu’da Ceren Özdemir’i öldüren katil zanlısını esnaf Alpay Taşçı takip etti, polisten aldığı eşkal doğrultusunda yakalanmasına yardımcı oldu
YEREL HABERLER Ceren’in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' ...
Ceren’in katil zanlısı tutuklandı Cinayet zanlısı, “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak” suçlarından tutuklandı
YEREL HABERLER Ceren’in katil zanlısı tutuklandı Cinayet zanlısı, ...
Ordu’da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç (35) çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.
YEREL HABERLER Ordu’da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki ...
Ordu´nun yükseklerinde eşsiz kar manzarası
YEREL HABERLER Ordu´nun yükseklerinde eşsiz kar manzarası
Ceren Özdemir’in annesinin feryadı: ”Psikopat biri cezaevinden bırakılır mı? Ceren Özdemir’in annesi Güfer Özdemir: “Psikopat birisi cezaevinden bırakılır mı? O zaman bunu bırakan da suçlu, hepimiz suçluyuz” “Böyle caniler sokakta oldukça çok canlar yanar” Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir: “Evdeki adama kelepçe takılıyor da buna neden kelepçe takılmadı”
YEREL HABERLER Ceren Özdemir’in annesinin feryadı: ”Psikopat biri ...
Her yaşta her yerde okuyorum projesi start aldı Sokaklarda kitap okudular
YEREL HABERLER Her yaşta her yerde okuyorum projesi start ...
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 'Ceren Özdemir' açıklaması Ceren Özdemir’in 35 yaşındaki katil zanlısının 29.5 yıl hapse mahkum olduğu, 2005 yılında girdiği kapalı cezaevinden 28 Ekim günü açık cezaevi kısmına alındığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 'Ceren Özdemir' ...
Ceren’in katil zanlısı adliyede
YEREL HABERLER Ceren’in katil zanlısı adliyede
Ceren Özdemir’in katil zanlısı: ”O gün birini öldürmek istedim"
YEREL HABERLER Ceren Özdemir’in katil zanlısı: ”O gün birini ...
Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış
YEREL HABERLER Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X