Otopark görevlisinden anlamlı hareket

Onu tanıdınız mı?

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinde otopark görevlisi olarak çalışan Ersin Ergün, soğuktan titreyen sokak köpeğinin üzerine battaniye örttü.

Görev yaptığı esnada kaldırımda soğukta titreyen sokak köpeğini gören Ersin Ergün, köpeğin karnını doyurduktan sonra karton üzerinde yatan köpeğin üzerini battaniye örterek ısınmasını sağladı. Park görevlisi Ersin Ergün'ün bu duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdir edildi. Bir vatandaş tarafından yardım ettiği esnada hayvana çekilen fotoğraf kısa sürede paylaşım rekorları kırarak, herkesin sokakta yaşayan hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiği vurgusu yapıldı.

ORDU 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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