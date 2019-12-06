Ordu’da koyun yünleri ekonomiye kazandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da koyun yünlerinin değerlendirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Halk Eğitim Merkezi ve Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen “İplik Boyama Teknikleri” kursunu ziyaret etti.

30 kadın kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen bu kursta kursiyerler koyun yününün yıkanması, taranması, eğirilerek ip haline getirilmesi, eğirilen iplerin boyanması becerilerini kazanıyor; yünden atkı, bere, eldiven, hamam kesesi, şal, duvar süsü, çanta, çanta ipi, kemer, mesh, çocuklar için patik, çorap gibi birçok ürün yapıp satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.



“Bu projeyle yeni iş sahası oluşturuyoruz”

Gerçekleştirilen projeyle yeni iş sahasının oluşturulacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Bu işe ilk olarak damızlık koyun dağıtmak ile başladık. Koyun yünlerinin ziyan olmaması ve vatandaşlarımızın da ekonomisine katkı sağlaması adına böyle bir çalışma başlattık. Bu işi en iyi yapacak kişileri bir araya getirdik. Hocalarımızın eşliğinde kursiyerlerimiz, koyun yünlerini burada işleyerek ürünler ortaya çıkarıyor. Eski zamanlarda kullanılan bu tekniği günümüze tekrar kazandırıyoruz. Bu proje aynı zamanda yeni bir iş sahası da oluşturmuş olacak. Proje içerisinde bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.



“Kursiyerlerimiz çok güzel ürünler ortaya çıkarıyor”

Öğretilen usullerle kursiyerlerin çok güzel ürünler ortaya çıkardığını söyleyen Usta Öğretici Nursen Turap, “Daha önceden Ardahan'da halı ve kilim öğretmenliği yaptım. Orada kazanmış olduğum tecrübelerimi şimdi ise burada kursiyerlerimize öğretiyorum. Bu anlamda çöpe atılmak için ayrılan koyun yünlerini değerlendirmek istedik. Burada istekli olan öğrencilerimize ilk olarak koyun yününün taranması, ipliklerin eğirilmesi ve boyanması işlemini gösterdik. Kursiyerlerimizin her biri öğrendikleri usullerle birlikte çok güzel ürünler ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.



“Unutulmaya yüz tutmuş geleneğimizi tekrar yaşatıyoruz”

Koyun yünüyle yeni ürünler ortaya çıkardıklarını dile getiren kursiyer Ayşegül Gündüz, “Burada koyun yünlerinden iplikler yaparak yeni ürünler ortaya çıkardık. İlk başta bu iş bizleri zorlasa da daha sonra eğlenceli bir hale geldi. Ordu yöresinde unutulmaya yüz tutmuş bu geleneğimizi tekrardan yaşatılması bizleri mutlu etti. Bize bu imkânı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ORDU 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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