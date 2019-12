Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı

- ORDU´da evinin önünde Özgür Arduç (35) tarafından bıçalanarak öldürülen Ceren Özdemir´in (20), 7 yaşında baleye başlayıp, 2017'de usta öğretici belgesini aldığı kursun yetkilisi Elvin Canik, "Bale öğretmeni olmak istiyordu ama bir melek gibi uçtu gitti. Hayatını sanata adamıştı, sanatın her dalını seviyordu" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu bina girişinde, kendisini takip eden Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bale tutkunu olduğu ortaya çıktı. 7 yaşında, kentteki özel bir bale ve sanat kursunda baleyle tanışan Ceren, bu alanda katıldığı yarışmalarda çok sayıda derece elde etti. 2017'de de usta öğretici belgesini alıp, minik öğrencilerine bale dersi vermeye başladı.

'ELİMİZDE BÜYÜDÜ'

Ceren'in baleye başladığı kursun yetkilisi Elvin Canik, acı olayı duyduğunda büyük şok yaşadığını anlatarak,"Ceren, 7 yaşındayken bale kursumuza geldi. Elimizde büyüyen bir çocuğumuzdu, 10 yıl birlikte çalıştık. 2017 yılında usta öğretici belgesi aldı. Ordu Üniversitesi´nde okuyordu. Söylenecek çok şey yok, bir melek uçtu gitti. Sözün bittiği yerdeyiz. Hepimiz hala şoktayız" dedi. Ceren'in baleyi çok sevdiğini söyleyen Canik, "Baleyi çok seviyordu, boş zamanlarında bile buraya gelir, bale hocamızdan ders alırdı, burada vakit geçirirdi. Denge çubuğunda saatlerce çalışıyordu. Bale öğretmeni olmak istiyordu ama bir melek gibi uçtu gitti. Hayatını sanata adamıştı, sanatın her dalını seviyordu. Belki, Türkiye´yi yurt dışında temsil edecek bir balerin olacaktı. Dört yıl önce Tiflis´te düzenlenen bale yarışmasına gitmiştik, dünyanın her yerinden gelen balerinler vardı. O yarışmada bizim bale grubumuz birinci oldu, grubun içinde Ceren de vardı. Cerenimiz, bir ceylandı. Ailesi her zaman destek oluyordu, her zaman yanındaydı. Allah, onlara büyük sabır versin" diye konuştu.



