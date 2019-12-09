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Ordu'da apartmandaki yangın paniğe neden oldu

DHA

ORDU'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ORDU'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altınordu ilçesine bağlı, Şahincili Mahallesi 653 Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki Hasan Çalışkan'a ait dairede saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri farkedenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Elektrik ve doğal gazın kesilerek önlem alındığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Sokakta paniğe neden olan yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ORDU

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:34
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  • İKİNDİ 14:46
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  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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