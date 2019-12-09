Ordu’da ‘Down Kafe’ hizmete açılıyor

Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve down sendromlu gençlerin çalışacağı ‘Down Kafe’ kısa süre sonra Altınordu’da hayata geçiyor.

‘İnsana hizmet ve hürmet eden Belediyecilik’ anlayışını benimseyen Altınordu Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda bağlamda çalışmalar yapan Altınordu Belediyesi Down Sendromlu gençler için özel bir projeyi hayata geçirmek için gün sayıyor.

‘52+1 Down Menekşe Kafe’ adıyla Altınordu Belediyesi Hizmet Binası altında bulanan iş merkezinde 200 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek olan proje, yapısı itibari ile Altınordu başta olmak üzere ülke genelinde farkındalık oluşturacak. Kafe ile down sendromlu gençlerin hayatın içinde olmaları, üretime katkı sağlamaları, sosyalleşmeleri ve ekonomik olarak özgür olmaları sağlanacak. Açılan bu kafede Altınordu Belediyesi tarafından down sendromlu gençlere rehberlik hizmeti de verilecek. Alınan rehberlik eğitimi ile gençlerin iletişim ve mesleki becerilerini artırarak güçlü, özgüvenli ve cesaretli olmaları sağlanmış olacak.

Altınordu Belediyesi ekiplerince çalışmaları aralıksız süren ‘52+1 Down Menekşe Kafe’ çalışmaların tamamlanması ile hizmete açılacak.

ORDU 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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