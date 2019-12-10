Ordu'da uyuşturucu denetimleri

Ordu’da uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla denetim ve kontroller sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan denetimlerde Altınordu ilçesinde 4 şahsın üzerinde toplam 5 gram, Ünye 1 şahsın üzerinde toplam 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca Korgan ilçesinde hastaneye getirilen şahsın uyuşturucu madde kullanımı şüphesi ile Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şahıs hakkında 'uyuşturucu madde kullanımından' dolayı adli işlem yapıldı.
ORDU
10 Aralık 2019 Salı
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