Ordu'da uyuşturucu denetimleri

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Ordu’da uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla denetim ve kontroller sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan denetimlerde Altınordu ilçesinde 4 şahsın üzerinde toplam 5 gram, Ünye 1 şahsın üzerinde toplam 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca Korgan ilçesinde hastaneye getirilen şahsın uyuşturucu madde kullanımı şüphesi ile Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şahıs hakkında 'uyuşturucu madde kullanımından' dolayı adli işlem yapıldı.

ORDU 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:33

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