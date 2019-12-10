Fıtık yüzünden midesi göğsüne kadar çıktı

Ordu’da 72 yaşındaki Ayşe Turan’ın diyafram fıtığı, midesinin göğüs kafesine kadar çıkmasına neden oldu. Turan, bu sorunundan 2 saatlik kapalı operasyon ile kurtuldu.

Ordu’da yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Turan, mide kanaması şikâyeti ile Medical Park Ordu Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde hastanın göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kasında fıtık oluştuğu belirlendi. 10 cm’lik fıtık nedeniyle Ayşe Turan’nın midesinin göğüs kafesine kadar çıktığı ortaya çıktı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat tarafından hastaya, laporoskopik yöntem ile reflü ameliyatı yapıldı. 2 saatlik operasyonda Ayşe Turan’ın midesi normal olması gereken yere yani karın boşluğuna alındı, diyafram kasına yama yapıldı ve 10 cm’lik fıtık tamamen tamir edildi.



2 saatlik başarılı operasyon

Operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, yapılan endoskopi sonrasında hastanın diyafram kasında fıtık olduğunu ve midesinin tamamen akciğer boşluğuna doğru çıktığını gördüklerini belirtti. Polat, “Hastamızın daha önce kalbine stent yerleştirilmişti. Eğilip kalkarken nefes darlığı yaşadığını ve yemek yedikten sonra göğsünde şiddetli yanlamalar olduğunu söyledi. Yaptığımız değerlendirme sonrası hastaya kapalı yöntemle reflü ameliyatı yapmaya karar verdik. 2 saat süren ameliyatta hastanın midesini aşağı ittik, diyaframdaki fıtığı tamir ettik ve üzerine yama koyarak operasyonu tamamladık. Yaptığımız kapalı tekniğe literatürde laporoskopik hiatal herni nissen fundoplikasyon deniliyor. Genellikle reflü ameliyatlarında uygulanan bir tekniktir. Hastamızın ameliyattan 8 saat sonra yemek yemesini sağladık. 3 gün boyunca serviste kontrol altında tuttuk ve sonrasında taburcu ettik. Hastamız kontrole geldiğinde hiçbir şikâyetinin kalmadığını dile getirdi” dedi.



“Ameliyat olmaktan korkuyordum”

Reflü ve fıtıktan kurtularak sağlığına kavuşan Ayşe Turan ameliyattan olmaktan korktuğunu ifade ederek, “Senelerdir ameliyattan korktuğum için fıtıkla yaşamaya devam ettim. 2 kez mide kanaması geçirdim. Medical Park Ordu Hastanesinde kapalı yöntemle ameliyat olabileceğimi öğrenince olmaya karar verdim. Beni sağlığıma kavuşturan doktorum Nihat Polat’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ORDU 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:03

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