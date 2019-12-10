Özgecan Aslan'ın ailesi Ceren Özdemir’in evinde Özgecan Aslan’ın ailesi, Ordu’da öldürülen Ceren Özdemir’in ailesini ziyaret etti, 'idam' istedi

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

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ORDU 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:33

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