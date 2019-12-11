Kaz yetiştiricisi üniversite mezunu genç kız

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde üniversite mezunu bir genç kız, kaz yetiştiriciliği işine başladı.

İlçenin Yeşilada Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki bekar Hacer Arslan, Ordu il genelinde uygulanan "Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında kaz yetiştiriyor.

İlçenin tek bayan kaz yetiştiricisi olan genç bayan, kaz yumurtası, civcivi ve etinden elde edeceği gelir için gün boyu büyük bir özveriyle çalışıyor. Kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir işi yapmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Hacer Arslan, "Kaz yetiştiriciliğinde en iyi yere gelmek için çok çalışacağım" dedi.

Kendisinin üniversite mezunu olduğunu hatırlatan Arslan, "Yaşadığım bölgede farklı bir iş kolunda çalışmak veya farklı bir iş yapmak istedim. Bu anlamda Karadeniz Bölgesinde yaygın olmayan kaz yetiştiriciliğini yapmaya karar verdim. Ordu Büyükşehir Belediyemizin verdiği hibe desteği ile çok az kişinin cesaret ettiği kaz yetiştirme işine başladım. Bu işi yapabileceğime ve özellikle başarılı olacağıma yürekten inandım. Şu anda bile hedeflerime ulaştığıma inanıyorum. Kazlarım şu an 5 aylıklar ve 6’ncı aydan sonra yumurtlama dönemi başlıyor. Bu dönemden itibaren bu işten maddi kazanç elde etmeye başlamış olacağım" diye konuştu.

ORDU 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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