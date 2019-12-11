Ordulu kadınlar, şiddete karşı 'boks' öğreniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ordulu kadınlar, şiddete karşı 'boks' öğreniyor

DHA

ORDU'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20) cinayetinin ardından kentte kadınlar, şiddete karşı önlem almaya başladı. Bazı kadınlar, kendilerini korumak için dövüş sporları öğreniyor, bazıları ise çantalarında biber gazı taşıyıp, olası saldırılara karşı önlem alıyor.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3´üncü sınıf öğrencisi, balerin Ceren Özdemir´in evinin bulunduğu binanın giriş kapısında Özgür Arduç´un bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından kentte yaşayan kadınlar günlük hayatlarında şiddet olaylarına karşı önlem almaya başladı. Türkiye´yi yasa boğan olaydan etkilenen bazı kadınlar, kendilerini korumak için dövüş sporları öğrenmeye, bazıları ise çantalarında biber gazı taşımaya başladı. Kentteki bir spor salonunda da kadınlar için ücretsiz boks ve kick boks eğitimi verilmeye başlandı. Kursa yaklaşık 50 genç kız müracaat etti. 35 kursiyer ise bir hafta önce eğitim almaya başladı. Kursa gelen kadınlar, yakın savunma tekniklerini öğreniyor.
`İNANILMAZ TALEP VAR´
Kick Boks antrenörü Serhat Kiraz, 14 yıldır profesyonel olarak spor yaptığını belirterek canlarına kastedilmemesi için kadınlara kendilerini savunabilecekleri kadar teknik öğretmeye çalıştıklarını söyledi. Kiraz, "Sosyal medyadan duyurduk. Kick boks ve boksun dışında yakın savunma eğitimleri de veriyoruz. Ceren´in öldürülmesinden sonra buna karar verdik. İnanılmaz derecede talep oldu. Korkuyorlar `akşam saatlerde dışarı çıkamıyoruz´ diyorlar. Kendilerini koruması için yakın savunma eğitim veriyoruz. Birisi bıçakla saldırdığında ya da çantasını almaya çalıştığında, önünü kestiğinde en azından kendilerini korumak için teknik öğrensinler istedik. Bir hafta önce başladık. Yaklaşık 50 kişi müracaat etti. Şu an 35 kişi geliyor. Haftada 3 gün birer saat bu eğitimleri vermeyi sürdüreceğiz. Kurs süresini ilk aşamada 6 ay olarak belirledik. Bize destek verilirse hem sayıyı, hem de kurs süresini devam ettirmek istiyoruz" dedi.
`HEPİMİZİ ÇOK ETKİLEDİ´
Kursiyerlerden Habibe Şen (23), Ceren´in öldürüldüğü olaydan çok etkilendiklerini belirterek, "Bir kadın olarak bu tür olaylarla fazla karşılaşmamız hepimizi çok üzüyor. Biz bu tür olayların önlenmesini istiyoruz. Sosyal medyada böyle bir projenin başlatıldığını görünce kendimi savunmasız hissettiğim için kendimi savunmayı öğrenmek istedim. Bu olay hepimizi çok etkiledi. En azından kendimi savunabileyim ki; dışarıdan bir etki olduğu zaman onun bana verebileceği zararları önleyebileyim istedim. Korkuyoruz" diye konuştu.
`KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM´
Kursiyerlerden Gökçe Nur Öztürk de (22), Türkiye´de kadına şiddetin oldukça fazla olduğunu ve Ordu´da yaşanan son olayın kendisini çok fazla üzdüğünü belirterek, "Ordulular olarak son zamanda bizi çok etkileyen bir olay oldu. Hepimiz çok üzüldük. Ben de dışarıdan gelecek bir güce karşı kendimi korumak için bu kursa gelmeye karar verdim. Çarşıda geziyoruz, kim iyi niyetli, kim değil, bilemiyoruz. Bir haftadır geliyorum, eğitimler güzel geçiyor. Ceren´in böyle öldürülmesi beni çok korkuttu. Çok da üzülüyorum. Onun için kendimizi korumamız gerekiyor. Kendimi savunmayı öğreniyorum" diye konuştu.
`SOKAKTA DÖVÜŞMEYİ ÖĞRENİYORUM´
Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Elif Çolak ise (23) Ceren´in okuduğu okulda eğitim gördüğünü ve bu nedenle olaydan çok fazla etkilendiğini söyleyerek, "Burada kendimizi savunmayı, dövüşmeyi öğreniyoruz. Ani ve tehlikeli durumlarda refleks olarak kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Hızlı bir eğitim programına başladık. Umutla buraya geldim. Korkmuyorum demek istiyorum. Biz daha güçlüyüz kadınlar olarak hallederiz. Benim branşım kick boks aslında tatamide ringde dövüşüyoruz, ama sokakta kavga etme olayımız yoktur. Sporcu olanlar bilir, biz dışarıda dövüşemeyiz. Ama bunu sokağa taşımak gerekli olan bir şeydi. Yakın dövüş teknikleri öğreniyorum. Ringde dövüşmek farklı, sokakta dövüşmeyi öğreniyoruz, kendimizi savunabilir hale geliyoruz. Bu sporcu olanlar için bile gerekli bir şey aslında" dedi.
'BİBER GAZI TAŞIYORUM'
Olaydan sonra kadınların tedirginlik yaşadığını, kendisinin de yasal kullanılabilen biber gazı taşımaya başladığını belirten Bircan Engin de "Ceren´in başına gelen olay, her an bizim başımıza da gelebilir. Ne zaman, ne olacağı belli değil. Yasal olan, kendimce savunma aletleri taşıyorum. Biber gazı kullanıyorum. Savunma sporlarına başladım. Kick boks yapıyorum, bayanlara da tavsiye ediyorum. Kendilerini korusunlar, özellikle yürürken sağına soluna baksınlar, dikkat etsinler. Çünkü zaman çok kötü, ne zaman, başımıza ne geleceği belli değil" ifadelerini kullandı.
Spor salonu işletmecisi ve antrenörü Oktay Akyol ise salonda daha çok özel harekat, emniyet mensupları ve bekçilere yönelik eğitimler verdiklerini, son olayın ardından vatandaşlardan da savunma sporlarına talep olduğunu belirterek, "Bu işler kolay olmuyor, uzun süreç gerektiriyor. Herkes için yardıma hazırız. Gelen ailelere durumu anlatıyoruz, çocuklarımız için kötü bir zamandayız. Elimizden geldiğince savunma sporlarını ailelere ve çocuklarımıza öğretiyoruz" diye konuştu.

ORDU

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaz yetiştiricisi üniversite mezunu genç kız
YEREL HABERLER Kaz yetiştiricisi üniversite mezunu genç kız
Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesine DHA ulaştı: Linç edilecekti
YEREL HABERLER Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesine ...
Ceren Özdemir’in ismi Ordu’nun en büyük şehir meydanına verildi Altınordu ilçesinin iki yakasını birleştiren ve daha önce kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan meydana Ceren Özdemir’in ismi verildi
YEREL HABERLER Ceren Özdemir’in ismi Ordu’nun en büyük şehir ...
Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Aydın’ın acı günü
YEREL HABERLER Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Aydın’ın acı günü
Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti
Özgecan Aslan'ın ailesi Ceren Özdemir’in evinde Özgecan Aslan’ın ailesi, Ordu’da öldürülen Ceren Özdemir’in ailesini ziyaret etti, 'idam' istedi
YEREL HABERLER Özgecan Aslan'ın ailesi Ceren Özdemir’in ...
Kayıp kedileri 'Bıdık'ın bulunmasını istiyorlar
YEREL HABERLER Kayıp kedileri 'Bıdık'ın bulunmasını istiyorlar
Fıtık yüzünden midesi göğsüne kadar çıktı
YEREL HABERLER Fıtık yüzünden midesi göğsüne kadar çıktı
Ordu'da uyuşturucu denetimleri
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu denetimleri
Ordu’da aranan 33 şahıs barlarda yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da aranan 33 şahıs barlarda yakalandı
Ordu-Giresun Havalimanında 11 ayda 986 bin yolcuya hizmet
YEREL HABERLER Ordu-Giresun Havalimanında 11 ayda 986 bin yolcuya ...
Başkan öğrencilere çorba dağıttı
YEREL HABERLER Başkan öğrencilere çorba dağıttı
40 yıllık hayvan sevgisini evinin bahçesine taşıdı Evinin avlusunu sokak hayvanlarına açtı
YEREL HABERLER 40 yıllık hayvan sevgisini evinin bahçesine ...
Ceren’in katilinin ‘zıpkın’ çalma çabaları kamerada Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç’un, ifadesinde de itiraf ettiği zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Ceren’in katilinin ‘zıpkın’ çalma çabaları ...
Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (2)
YEREL HABERLER Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması ...
Ceren’in katili, cebinde bıçakla lokantaya girip çorba istemiş Lokanta sahibi İlkay Bilgihan: “Sol eli cebindeydi, orada keskin bir şey görülüyordu”
YEREL HABERLER Ceren’in katili, cebinde bıçakla lokantaya girip ...
Ceren’in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket Ordu’da Ceren Özdemir’in katilini ihbar edip, yakalanmasını sağlayan esnafa plaket verildi
YEREL HABERLER Ceren’in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa ...
Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada
YEREL HABERLER Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması ...
Ordu’da ‘Down Kafe’ hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Ordu’da ‘Down Kafe’ hizmete açılıyor
Gemi modelleme ve yapımı kursu başladı
YEREL HABERLER Gemi modelleme ve yapımı kursu başladı
Ordu'da apartmandaki yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Ordu'da apartmandaki yangın paniğe neden oldu
Tespih merakı koleksiyoner yaptı
YEREL HABERLER Tespih merakı koleksiyoner yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X