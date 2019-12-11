Hırsızlık ve uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir alışveriş merkezinden hırsızlık yapmaya çalışan kişiler ile uyuşturucu madde ticareti yapan toplamda 5 kişi tutuklandı.

İlk olarak Fatsa ilçesindeki alışveriş merkezinde hırsızlık yaparken kıskıvrak yakalan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer olayda ise Fatsa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin takibi sonrası uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına 10 kişiden 1’i bayan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığının takip ettiği olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

ORDU 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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