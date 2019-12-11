Fatsa Belediyesi personelleri işaret dili öğreniyor

Fatsa Belediyesi personelleri, işitme engelli vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurabilmek için işaret dilini öğreniyor.

Fatsa Belediyesi ve Fatsa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen eğitim, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştiriliyor. Fatsa Halk Eğimi Merkezi İşaret dili öğreticisi Yeşim Keskin tarafından verilen eğitime Fatsa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Şükrü Yurttaş ve tüm birimlerden personellerinin katılımlarıyla başlandı.

İşaret Dili eğitim organizasyonuna vesile olan Fatsa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Şükrü Yurttaş, ilçemizde yaşayan işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla belediye personellerinin eğitime gönüllü katıldığını ve yaklaşık 120 saat sürecek olan kursun bitiminde personele Fatsa Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceğini belirtti.

ORDU 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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