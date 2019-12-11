Anaokulunda 1 saatte 500 kilo hamsi tüketildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası kapsamında ‘Mangalda Hamsi’ etkinliği düzenlendi.

Fatsa Hacer Yücel Anaokulu tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen ‘Mangalda Hamsi’ etkinliğinde 500 kilo hamsi katılımcılara ikram edildi. Program kapsamında ayrıca öğrenci velileri ile öğretmenler horon oynayarak doyasıya eğlendiler.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Ahmet Kabacı, ‘Mangalda Hamsi’ etkinliğinin velilerin bir birleriyle kaynaşmasına imkan sağladık. Etkinliği bu yıl 3. kez düzenledik. Bu yıl düzenlediğimiz etkinlikte 500 kiloya yakın hamsi ikram ettik. Bunun yanı sıra katılımcılara tatlı ve çay ikramında da bulunduk. Temel ilkemiz olan çocukların mutluluğu için çeşitli programlar düzenleyerek onların mutlu olmasına vesile olduk. Tüm katılımcılara ve desteklerini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ederim” dedi.

Okul velileri de düzenlenen etkinlikle ilgili okul yönetimine teşekkür ettiler.

ORDU 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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YATSI 18:34

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