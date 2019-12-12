Ordu’da, doğdukları andan itibaren hiç ayrılmayan ve Türkiye’nin tanıdığı 'üçüz nineler'in Hacer ve Emriye’si, 89’uncu yaş günlerini pasta keserek kutladı. 3 yıl önce kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ve ikiz kalan nineler, ellerini hiç bırakmadıkları gibi birbirlerine pasta yedirmeyi de unutmadı.

Ordu’da doğdukları günden itibaren hiç ayrılmayan ve 2016 yılında bir kardeşlerini kaybeden ikiz nineler 89 yaşına girdi. Perşembe ilçesine bağlı yazlık Mahallesi'nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan üçüz ninelerden Hayriye Sarı, 3 yıl önce ilik kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İkiz kalan Hacer ve Emriye Sarı, hayata deva eden kardeşlerini hiç unutmasa da 85 yıl boyunca birlikte yaşadıkları kardeşlerinin acısını halen yaşıyor.



Doğum günlerinde el ele tutuştular, birbirlerine pasta ikram ettiler

Tam olarak doğum günlerini hatırlamayan ancak yıl sonuna doğru dünyaya gelen nineler için, temsili olarak doğum günü pastası kesildi, ikizler mumları üfledi. Hacer ve Emriye Sarı, hayatlarını kaybeden kardeşlerinin üzüntüsünü yaşamaya devam ederken, sürpriz gelen doğum günü pastasının ise mutluluğunu yaşadılar. Yıllardır birbirlerinden hiç ayrılmayan ve 3 yıl önce ikiz kalan nineler, kesilen pastayı birbirlerine yedirirken dahi ellerini bırakmadılar.



Doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşadılar

Üçüzlerden Hayriye Sarı, dünyaya 3 kişi geldiklerini ifade ederek, şimdiye kadar hiç ayrılmadıklarını söyledi. Kardeşlerinin ölümünü hiçbir zaman unutamadıklarını ifade eden Hayriye Sarı, birbirlerinin ellerini de bırakmadıklarını ifade ederek, 88 yaşını geride bıraktıklarını söyledi. En son doğum gününü ne zaman kutladıklarını hatırlamadığını ifade ederek mutlu olduklarını aktardı.



“Ölen kardeşimin izlerini arıyorum”

Kardeşlerinin acısını halen yaşadıklarını ve unutamadığını belirten Hayriye Sarı, “Onun izlerini arıyorum evin içerisinde. Ben kardeşime çok üzülüyorum. Dünyaya üçümüz birlikte geldik. Onu her gün özlüyorum, aklımdan hiç çıkmıyor. İzlerini arıyorum, hani nerede? Acısı çok kötü, mekanı cennet olsun. O da şimdi yaşasa beraber olacaktık. Onu çok arıyorum ama gitti. Hayali gözümün önünde geziyor” dedi.

Hacer Sarı da doğum günü kutlamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, kardeşlerinin hayatını kaybetmese onun da burada olacağını, sürekli o acıyı yaşadıklarını söyledi.



“Çok mutlu oldular”

Ninelerin bakımı ile ilgilenen ve akrabaları olan Emine Sarı da üçüzlerin doğum gününün farklı bir tarihte olduğunu ancak tam günü bilmediklerini ifade ederek, “Tam olarak gününü bilmediğimiz ve bugün de keyifleri iyi olduğu için sürpriz yapmak istedik. 89 yaşına girdiler, çok mutlu oldular. Gülüp konuşmalarından mutlulukları da belli oluyor. Çok şükür, yaşlılıktan başka sıkıntıları yok. Kardeşlerine çok üzülüyorlar, ne zaman akıllarına gelse ağlıyorlar. Hiç ayrılmıyorlar, bazen burada yatarken, uyuyacakları zaman dahi aynı odada yatmak istiyorlar. Tam doğum tarihi belli değil ama bu aylarda dünyaya geldiklerini biliyoruz” şeklinde konuştu.

ORDU 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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