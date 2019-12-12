Başkan Ankara’dan mutlu döndü Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: “Ankara ziyaretimiz olumlu geçti"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yatırımların takibi için gittiği Ankara’dan ilçeye döndü. Başkan Tavlı, dönüş sonrası yaptığı açıklamada, siyasi iradenin Ünye’nin yanında olduğunu ifade ederek, “Ankara ziyaretimiz olumlu geçti. Siyasi büyüklerimiz ilçemize yapılacak yatırımların sonuna kadar destekliyorlar” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ankara’da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından ilçeye döndü. Ankara’da başta, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milletvekilleri, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle görüşen Başkan Tavlı, dönüş sonrası yaptığı açıklamada, ziyaretlerin olumlu geçtiğini söyledi.

İlçede yapılacak hizmetlerin takibi ve yeni yatırımların kazandırılması için hafta başında Ankara’ya gittiklerini ifade eden Başkan Tavlı, şunları söyledi:

“Görüşmelerimiz ilçemiz adına olumlu geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Ünye Organize Sanayi Bölgesinin son durumunu görüştük. Bakanımız ve genel müdürlerimiz Ünye OSB’den artık dönüş olmadığını, kısa sürede faaliyete geçmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Desteklerinden dolayı Bakanımıza ve genel müdürlerimize teşekkür ediyorum. Ziyaretler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz’le görüşerek, ilçemize yeni spor tesisleri kazandırılması ve mevcut tesislerin rehabilitasyonu konularında destek istedik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Avni Özata’yı ziyaret ederek, ilçemizin önemli sorunlarından olan Huzurevi konusunu görüşerek, Huzurevinin yapılması için destek talebimizi ilettik. Ardından, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan ve Bakanlık Genel Müdürleriyle TBMM’de bir araya gelerek, Kültür Merkezi, Ünye Kalesi 3. etap restorasyon çalışması ve UNESCO projeleri başta olmak üzere ilçemizin turizm yatırımlarıyla ilgili konuları görüştük.”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmenin oldukça faydalı geçtiğini kaydeden Başkan Tavlı, Kurtulmuş’un ilçeye yapılan yatırımlar konusunda en büyük destekçileri olduğunu vurguladı.

Başkan Tavlı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve DSİ’de yapılan görüşmelerde muhtemel bir su taşkınının önüne geçilmesi için Cüri Deresi ve ilçeden geçen diğer derelerin etrafına yapılacak olan tahkimat ve rusubat tutucuların yapımı için destek istediklerini sözlerine ekledi.

ORDU 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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