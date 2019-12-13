Kadınların ürettikleri yerli ürünler tezgahlarda AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Dün, yerli elma, domates ve patates derken, bugün artık Türkiye yerli silahlar, yerli helikopterler, tanklar, yerli enerji gibi birçok konuda üretim gerçekleştiriyor”

Ordu’da, ‘AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir’ sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında, kadınlar tarafından üretilen çeşitli ürünler satışa çıkartıldı.

Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve yerli ve milli üretimi destekleyerek dayanışma içinde olmayı hedefleyen etkinlik kapsamında, Ordu’nun 19 ilçesinden katılım sağlayan kadınların yerli üretime ve ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor. Kadınlar tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulduğu etkinlik alanı, 3 gün sürecek.

Köprübaşı mevkisinde hizmete giren alanı ziyaret eden AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliğin amacının, yerli ve milli ürünleri tanıtmak olduğunu söyledi. Tomakin, “Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllardan beri hep yerli malı haftası adı altında çocukluğumuzda da kutladığımız, yerli ve milli, yerli malı Türk’ün malı dediğimiz bir geleneğimizi burada AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığımızın uhdesinde 19 ilçemizin birlikte iştirak ettiği yerli ve milli ürünlerimizi burada sergiliyoruz. Bu aynı zamanda sadece burada eğil 81 ilimizde yapılan bir etkinliktir. Yerli ve milli olan ürünlerimizi hem tanıtıyor, hem de satışını yapıyoruz ve gelir elde ediyoruz. Üretmenin ne olduğunu, üretilmesi gerektiğini, üretilmesi gerekenin ne olduğunu kadın kollarımız tarafından tüm dünyaya duyuyoruz” dedi.



"Yerli elma ve domatesten yerli tanklar ile helikopterlere”

“Dün, yerli elma, domates ve patates derken, bugün artık Türkiye toplu iğneyi yapamayacağı bir dönemden artık yerli silahlar, yerli helikopterler, tanklar, yerli enerji gibi birçok konuda nereden nereye geldiğini de bu stantlarda şahit oluyoruz” diyen AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, şu ifadelere yer verdi:

“Gerek el emekleri ile gerekse toprağımızdan yetiştirdiğimiz yerli ürünlerin tanıtımı ile alakalı çok güzel stantlarımız var. Teknolojinin bize sunum yaptığı mamulleri de burada tekrar kadın kollarımızın el emeği ve göz nuru işlendiğini, halkımızın beğenisine sunulduğunu gördüm. Yerlinin ve millinin burada insanlarımıza mesaj olarak verildiğini düşünüyorum.”

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal da 19 ilçenin kadınları ile birlikte üretime destek verdiklerine dikkat çekerek, “19 ilçemizle birlikte kadın üretiminin önemini, milli tüketimin önemine vurgu yapmak istedik. 3 gün boyunca burada hizmet verilecek. Kadınlarımızın üretim yapması ile birlikte ekonomiye de güç kazandırdığını vurgulamak istedik, güzel bir sonuç elde ettik” şeklinde konuştu.

ORDU 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:05

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