Kadınların ürettikleri yerli ürünler tezgahlarda AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Dün, yerli elma, domates ve patates derken, bugün artık Türkiye yerli silahlar, yerli helikopterler, tanklar, yerli enerji gibi birçok konuda üretim gerçekleştiriyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadınların ürettikleri yerli ürünler tezgahlarda AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Dün, yerli ...

İHA

Ordu'da, 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında, kadınlar tarafından üretilen çeşitli ürünler satışa çıkartıldı.

Kadınların ürettikleri yerli ürünler tezgahlarda AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Dün, yerli elma, domates ve patates derken, bugün artık Türkiye yerli silahlar, yerli helikopterler, tanklar, yerli enerji gibi birçok konuda üretim gerçekleştiriyor”

Ordu’da, ‘AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir’ sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında, kadınlar tarafından üretilen çeşitli ürünler satışa çıkartıldı.
Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve yerli ve milli üretimi destekleyerek dayanışma içinde olmayı hedefleyen etkinlik kapsamında, Ordu’nun 19 ilçesinden katılım sağlayan kadınların yerli üretime ve ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor. Kadınlar tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulduğu etkinlik alanı, 3 gün sürecek.
Köprübaşı mevkisinde hizmete giren alanı ziyaret eden AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliğin amacının, yerli ve milli ürünleri tanıtmak olduğunu söyledi. Tomakin, “Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllardan beri hep yerli malı haftası adı altında çocukluğumuzda da kutladığımız, yerli ve milli, yerli malı Türk’ün malı dediğimiz bir geleneğimizi burada AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığımızın uhdesinde 19 ilçemizin birlikte iştirak ettiği yerli ve milli ürünlerimizi burada sergiliyoruz. Bu aynı zamanda sadece burada eğil 81 ilimizde yapılan bir etkinliktir. Yerli ve milli olan ürünlerimizi hem tanıtıyor, hem de satışını yapıyoruz ve gelir elde ediyoruz. Üretmenin ne olduğunu, üretilmesi gerektiğini, üretilmesi gerekenin ne olduğunu kadın kollarımız tarafından tüm dünyaya duyuyoruz” dedi.

"Yerli elma ve domatesten yerli tanklar ile helikopterlere”
“Dün, yerli elma, domates ve patates derken, bugün artık Türkiye toplu iğneyi yapamayacağı bir dönemden artık yerli silahlar, yerli helikopterler, tanklar, yerli enerji gibi birçok konuda nereden nereye geldiğini de bu stantlarda şahit oluyoruz” diyen AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, şu ifadelere yer verdi:
“Gerek el emekleri ile gerekse toprağımızdan yetiştirdiğimiz yerli ürünlerin tanıtımı ile alakalı çok güzel stantlarımız var. Teknolojinin bize sunum yaptığı mamulleri de burada tekrar kadın kollarımızın el emeği ve göz nuru işlendiğini, halkımızın beğenisine sunulduğunu gördüm. Yerlinin ve millinin burada insanlarımıza mesaj olarak verildiğini düşünüyorum.”
AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal da 19 ilçenin kadınları ile birlikte üretime destek verdiklerine dikkat çekerek, “19 ilçemizle birlikte kadın üretiminin önemini, milli tüketimin önemine vurgu yapmak istedik. 3 gün boyunca burada hizmet verilecek. Kadınlarımızın üretim yapması ile birlikte ekonomiye de güç kazandırdığını vurgulamak istedik, güzel bir sonuç elde ettik” şeklinde konuştu.

ORDU

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkandan örnek davranış
YEREL HABERLER Başkandan örnek davranış
Halit Tomakin: “Tarih hiçbir ihaneti affetmez” AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “AK Parti’de makam ve kişilik sahibi olanlar parti kurup boyunun ölçüsünü aldı. Yeni kurulan partilerde böyle olacak” “Tarih hiçbir ihaneti affetmediği gibi bu ihaneti de affetmeyecek, milletimiz gereken dersi bu şükürsüzlere verecektir”
YEREL HABERLER Halit Tomakin: “Tarih hiçbir ihaneti affetmez” AK ...
Altınordu Belediyesinden yüz güldüren çalışma
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesinden yüz güldüren çalışma
Sokak hayvanlarına her gün ekmek ve yem veriyorlar
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına her gün ekmek ve yem veriyorlar
Tedavi edilen doğan doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavi edilen doğan doğaya salındı
Ordu’da okul çevrelerinde sıkı kontrol
YEREL HABERLER Ordu’da okul çevrelerinde sıkı kontrol
Ordu’da 90 bin organik yumurta ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
YEREL HABERLER Ordu’da 90 bin organik yumurta ihtiyaç sahiplerine ...
Başkan Ankara’dan mutlu döndü Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: “Ankara ziyaretimiz olumlu geçti"
YEREL HABERLER Başkan Ankara’dan mutlu döndü Ünye Belediye Başkanı ...
Hilmi Güler: “19 ilçede 19 Z-Kütüphane açacağız” Yeni nesil kütüphane olarak bilenen Z-Kütüphane açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 19 ilçede 19 kütüphane açacaklarını açıkladı
YEREL HABERLER Hilmi Güler: “19 ilçede 19 Z-Kütüphane açacağız” Yeni ...
Korgan’da kadına şiddet ve cinayetlere tepki yürüyüşü
YEREL HABERLER Korgan’da kadına şiddet ve cinayetlere tepki yürüyüşü
Öğrenciler okula pazar kurdu, arkadaşları alışveriş yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler okula pazar kurdu, arkadaşları alışveriş ...
İkiz kalan nineler 89 yaşında ‘Ordulu üçüz nineler’ olarak tanınan, 3 yıl önce kardeşlerini kaybeden Hacer ve Emriye Sarı, yeni yaşlarını pasta kesere kutladı Ölen kardeşlerinin acısını halen yaşayan nineler, el ele tutuşarak birbirlerine pasta yedirdi
YEREL HABERLER İkiz kalan nineler 89 yaşında ‘Ordulu üçüz nineler’ ...
Greyder ustası görenlere parmak ısırtıyor
YEREL HABERLER Greyder ustası görenlere parmak ısırtıyor
Anaokulunda 1 saatte 500 kilo hamsi tüketildi
YEREL HABERLER Anaokulunda 1 saatte 500 kilo hamsi tüketildi
Fatsa Belediyesi personelleri işaret dili öğreniyor
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi personelleri işaret dili öğreniyor
Ordu’da alternatif çevre yolunda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Ordu’da alternatif çevre yolunda sona yaklaşıldı
Hırsızlık ve uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
YEREL HABERLER Hırsızlık ve uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
Ordulu kadınlar, şiddete karşı 'boks' öğreniyor
YEREL HABERLER Ordulu kadınlar, şiddete karşı 'boks' öğreniyor
Kaz yetiştiricisi üniversite mezunu genç kız
YEREL HABERLER Kaz yetiştiricisi üniversite mezunu genç kız

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X