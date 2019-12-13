Fatsa’da Z-Kütüphanesi hizmete girdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Orta Okulu ZKütüphanesinin resmi açılışı Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okullarda okuma kültürünü arttırmaya yönelik projeler geliştirilmek adına yürütülen zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi (ZKütüphane) kapsamında Fatsa Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programla "ZKütüphane" açılışı yapıldı.

ZKütüphane açılış programına katılan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, kütüphane ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve Okul Müdürü Muhsin Çok’tan bilgiler aldılar. Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi (ZKütüphane) kapsamında 2014 yılı Ekim ayından bu güne Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip İlkokul/Ortaokul/Lise ZKütüphanelerinin yapıldığı ve öğrencilerin hizmetine sunulduğu ifade edildi.

İlde 52 tane ZKütüphane yapımının tamamlandığı tüm ilçelerde en az bir tane ZKütüphanenin mevcut olduğu, 2019 yılında kurulumu ve donatımı tamamlanan ZKütüphanelerin 6’sının Altınordu ilçesinde, 1 tanesi de Fatsa ilçesinde yapıldığı öğrenildi.

ORDU 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:05

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