Ordu'da araçlar buz tutan yolda kaldı, gölet dondu

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ORDU'nun Kabadüz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'ndaki gölet dundu. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda bazı araçlar, buz tutan yolda kaldı. Yolda kalan TIR, başka bir TIR tarafından yol kenarına çekildi. Turnalık mevkiinde ise Çambaşı gölü döndü. Vatandaşlar donan gölü seyrederek, fotoğraf çekti.



ORDU 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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