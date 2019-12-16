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Ordu’da tünel girişinde feci kaza kamerada Karadeniz sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 ...

İHA

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu’da tünel girişinde feci kaza kamerada Karadeniz sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Karadeniz sahil yolu Nefise Akçelik Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. idaresinde 52 LF 399 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon, tünel girişindeki emniyet şeridinde duraksadı. Bu sırada Bulgaristan uyruklu Lozko Georgiev idaresindeki X 7893 BP plakalı tır önce kargo aracına, ardından da tünel girişine çarparak durdu. Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan tır sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Georgiev’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza sonrası Karadeniz sahil yolu bir süre trafiğe kapanırken, sonrasında ise kontrollü olarak ulaşım sağlandı. Kargo firmasına ait araçtaki malzemeler farklı araçlara nakledilirken, kazaya karışan her iki araç da çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ORDU

16 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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