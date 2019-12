Midedeki ‘et beni’ endoskopi ile çıkarıldı

Ordu’da yaşayan 82 yaşındaki Safiye Yetgin, midesinde 4 santimetre çapında geniş tabanlı üzüm salkımı gibi polipten (et beni) bir saatte kurtuldu.

Safiye Yetgin, midesinde ağrı, bulantı ve kusma şikâyetiyle Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniğine başvurdu. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından yapılan endoskopi sonucunda hastanın midesinde 4 santimetre çapında geniş tabanlı üzüm salkımı gibi polip (et beni) olduğu belirlendi. Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından gerçekleştirilen endoskopik mukozal rezeksiyon yöntemiyle Safiye Yetgin ameliyat edilmeden, midesindeki polip çıkartıldı. Hasta işlemden 1 saat sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.



“Bu yöntem çok konforlu ve güvenli”

Operasyonu gerçekleştiren Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz şu bilgileri verdi:

“Hastamız bize başka bir merkezden yemek borusunun altında geniş tabanlı polip halk arasında et beni olarak bilinen bir rahatsızlıkla geldi. Yaşının ileri olmasından dolayı ameliyatı kaldıramayacak durumdaydı. Biz de polipi endoskopik mukozal rezeksiyon dediğimiz ameliyatsız yöntemle çıkarttık. Herhangi bir kanama, delinme gibi bir durum olmadı, çok rahat bir şekilde işlemi bitirdik. Hasta aynı gün içinde evine döndü. Bu tarz kitleler kimi zaman kanamaya sebebiyet verebilir ve bazen de kanserleşebilir. Kullandığımız endoskopik mukozal rezeksiyon yöntemi hasta ve hekimin konforu açısından oldukça önemlidir.”

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Safiye Yetgin ise “Yaklaşımı, ilgisi, alakası ve becerisiyle bu hastalıktan kurtulmamı sağlayan Doç. Dr. Fuat Ekiz’e teşekkür ediyorum.”

