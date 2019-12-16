Ünye Belediyesinden araç ihalesi

Ünye Belediyesi, artan iş yükü ve yoğun planlamalar gerçekleştirdiği alt yapı ve üst yapı çalışmalarında gereksinim duyduğu araç parkuru ile ilgili kiralama ihalesi gerçekleştirdi.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yayınlanan ihale ilanı sonrası 15 firma dosya indirdi. 15 firma içerisinden ise 11 firma kiralama ihalesine katıldı. İhale sonucunda en düşük teklifi Athena Temizlik firması verdi.

24 ay süre ile gerçekleştirilecek kiralama ihalesi kapsamında firmalar 33 adet araç ve iş makinesinden oluşan kiralama hizmeti için teklif verdi. İhale kapsamında kiralaması gerçekleştirilecek olan araçlar 16 adet damperli kamyon, 5 adet çift kabin kamyonet, bir adet binek otomobil, 5 adet 4x4 arazi taşıtı, 1 adet arazöz, 2 adet Paletli Ekskavatör paletli kazıcı, 3 adet kazıcı yükleyiciden oluşuyor.

24 aylık süre ile gerçekleştirilecek olan kiralama ihalesi ile ilgili teklif veren firmalar ile ilgili sorgulamalar ve evrak kontrollerinin ardından nihai sonuç yine Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açıklanacak.

ORDU 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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