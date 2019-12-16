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Perşembe Vona Park’ı bekliyor Çalışmalar bitme aşamasına gelirken, Vona Park hizmete girmek için gün ...

İHA

Ordu'nun Perşembe ilçesi sahilinde yer alan mevcut restoran ve düğün salonu etrafında çevre ve peyzaj düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Perşembe Vona Park’ı bekliyor Çalışmalar bitme aşamasına gelirken, Vona Park hizmete girmek için gün sayıyor

Ordu’nun Perşembe ilçesi sahilinde yer alan mevcut restoran ve düğün salonu etrafında çevre ve peyzaj düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
12 bin 600 metrekare alan içerisinde yapımı devam eden Vona Park Peyzaj Projesi’nde 188 araçlık otopark, gemi temalı ahşap oyun grubu, tahkimat düzenlemesi, dinlenme ve seyir alanları, 2 bin 668 metrekare sert zemin yaya yolu, 5 bin 900 metrekare asfalt, 4 bin metrekare yeşil alan yer alacak.
Vona Park Peyzaj Projesi ile birlikte yapılan ve yapılacak çalışmaların ardından Perşembe ilçesinin cazibesinin artırılmasının yanında vatandaşların sosyal donatı alanına da kavuşması sağlanacak.

“Vona Park bambaşka bir görünüme kavuşacak”
Vona Park Peyzaj Projesi hakkında bilgi veren Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, alanda yer alan mevcut restoran ve düğün salonu etrafında peyzaj düzenleme işinin devam ettiğini belirtti. Tandoğan, “Bu kapsamda 2 bin 800 metreküp alanda tahkimat çalışması gerçekleştirildi. 3 bin 200 metrekare alanda baskı beton yapıldı. 56 adet aydınlatma direği ile birlikte aydınlatma alt yapısı da oluşturuldu. Oturma gruplarının yerleştirilmesinin ardından birde mini amfi alanı oluşturuldu. Deniz temalı, gemi görünümlü, dökme kauçuk zemin kaplamayla oyun grubu yapıldı. İlçemizin park sorununa da çözüm olacak 188 araçlık otopark alanı oluşturuldu. Yapılacak yeşil alan ve basketbol sahasının ardından Vona Park bambaşka bir görünüme kavuşacak. Bu konuda ilçemize büyük emek ve katkıları olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ilçe halkı adına teşekkürü borç biliyoruz” dedi.

ORDU

16 Aralık 2019 Pazartesi

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