Ordu’da trafiğe sıkı denetim

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da son bir haftada 85 araç daha trafikten men edildi.

Ordu’da geçen hafta 915 Aralık 2019 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 28 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 15 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 8 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 80 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 569 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 42 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 6 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.

Toplam 753 araç sürücüsüne yasal işlemin yapıldığı uygulamalarda 28 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 85 araç trafikten men edildi.

ORDU 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:08

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.