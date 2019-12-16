Karadeniz sahil yolunda levhalar karardı Ordu sınırları içerisinde yer alan uyarı levhaları aylardır çalışmıyor

Karadeniz sahil yolunun Ordu sınırlarında bazı uyarı levhalarının aylardır çalışmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Ordu ili sınırları içerisinde bulunan ve sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız sınırı, yol çalışması, trafik kazası gibi hayati önem taşıyan konularda uyarması gereken uyarı levhaları bir süredir çalışmıyor. Sürücülerin bazıları Karadeniz sahil yoluna hakim olmadıklarını belirterek, özellikle tünel girişlerindeki büyük uyarı levhalarının çalışmamasının tehlikeleri beraberinde getirebileceğini ifade ederek, önlem alınmasını istedi. İlk kez Ordu’ya gelen sürücüler ise, böylesine işlek bir yolda uyarı levhalarının çalışmamasının kazalara da davetiye çıkartabileceğini söylediler.

ORDU 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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