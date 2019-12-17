Okulda çifte etkinlik

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Kulak Çetirtepe İlkokuluOrtaokulunda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında “Keşkek Günü Etkinliği” ile “Tasarım ve Beceri Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı ve Sanat Sokağı” açılışı gerçekleşti.

Etkinliğe Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd.Binbaşı Musa Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kulak Çetirtepe İlkokuluOrtaokulu Müdürü Mustafa Çok, “Her yıl ülkemizde 1218 Aralık tarihleri arası Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak kutlanmaktadır. Amacımız çocuklarımıza piknik havasında geçecek bir etkinlik olmaktan çok milli kaynakların işletilmesi yani fabrikalar kurulması paranın dış ülkelere gitmesini önlemek temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak ekonomimizi geliştirme bilincine kazandırmaya yönelik bir şuur kazandırmaktadır. Bu şuurla birlikte üretirken tasarruflu olma bilincini kazanmaları ve bunu alışkanlık haline getirmeleri de hedefimiz olmuştur" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından "Tasarım ve Beceri Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı ve Sanat Sokağı” açılışı gerçekleşti. Program yöresel keşkek ikramı ile sona erdi.

ORDU 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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