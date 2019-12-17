Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Ordu’nun Ünye ve Fatsa ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Ünye ve Fatsa ilçelerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Drone destekli olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, uyuşturucuya geçit vermemek için çalışmaların sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

ORDU 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:08

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.