Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

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ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ünye ve Fatsa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, tespit ettiği şüpheli şahısların ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Soruşturma sürüyor.



ORDU 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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