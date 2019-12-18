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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Yavuz: ”Ordu’nun toprağı altın olacak” Ordu Valisi Seddar Yavuz: “10 yıl sonra Ordu’da bir yer ...

İHA

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'nun Türkiye'de gelişme potansiyeli en yüksek şehirler arasında yer aldığını belirterek, "10 yıl sonra Ordu'da bir yer alabilmek imkansız hale gelecek, fiyatlar çok artacak bunu çok açıklıkla söylüyorum, trend ona doğru gidiyor" dedi.

Vali Yavuz: ”Ordu’nun toprağı altın olacak” Ordu Valisi Seddar Yavuz: “10 yıl sonra Ordu’da bir yer alabilmek imkansız hale gelecek, fiyatlar çok artacak bunu çok açıklıkla söylüyorum, trend ona doğru gidiyor”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu’nun Türkiye’de gelişme potansiyeli en yüksek şehirler arasında yer aldığını belirterek, “10 yıl sonra Ordu’da bir yer alabilmek imkansız hale gelecek, fiyatlar çok artacak bunu çok açıklıkla söylüyorum, trend ona doğru gidiyor” dedi.
Ordu’nun son yıllarda aldığı yatırımlarla gelişme potansiyeli en yüksek şehirler arasında yer aldığını belirten Ordu Valisi Yavuz, “10 yıl sonra Ordu’da bir yer alabilmek imkansız hale gelecek, fiyatlar çok artacak bunu çok açıklıkla söylüyorum, trend ona doğru gidiyor. Ordu’nun geleceği çok parlak. Önemli olan bizim bu şehri nasıl yönettiğimiz, gündemi nasıl belirlediğimizdir” diye konuştu.
Vali Yavuz, şöyle konuştu: “Ben, Ordu’da sadece üretim ve istihdamın tartışılmasını arzu ediyorum. O yüzden de bu tür toplantıları sıklıkla gerçekleştiriyorum. Kısır çekişmelerle kaybedecek zamanımız yok. 21. yüzyılda lider Türkiye’nin konumuna uygun katkı sunabilir miyiz? Bizim tartışmamız gereken budur. Birey olarak ben bu ülke için ne yapabilirim? Şehir olarak biz ne yapabiliriz? Daha önemlisi de dünya için biz ne yapabiliriz sorusunu kendimize sorabilmeliyiz. Temel bir paradigma değişikliğine hepimizin ihtiyacı var. Bu sorgulamayı yapmamız gerekiyor. Bilim ve teknolojiyi insanlığın hayrına kullanabiliyor musunuz, zenginliği bu anlamda kullanabiliyor musun? Buna bakmak gerekir. Dolayısıyla yola çıkarken doğru bir amaçla yola çıkmak ve amacımızdan hiçbir zaman sapmamak gerekiyor.”

“OSB’lerde kararlılığımız sürüyor”
Vali Seddar Yavuz, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Şu anda 3 tane OSB’miz var ve bu OSB’lerde 13 bin kişi istihdam ediliyor. Toplam sigortalı çalışan sayımız 96 bin civarındadır. Bunun da 26 bin 500 civarı memurdur. Gayri safi yurt içi hasılada yaklaşık 17 milyar TL ile 32. sıradayız. Ama kişi başına böldüğünüz zaman rakamlarımız 60’lara iniyor. 3 yeni OSB’yi bizim süratle bitirmemiz lazım. Ünye’yi çözdük inşallah bu sene alt yapı ihalesine çıkıyoruz. Fatsa’da bir ivme kazandık şu anda. Ordu OSB’yi ırmak geçtiği için ikiye bölüyoruz. Her iki bölümde aynı anda kamulaştırmamızda sorun var. Dolayısıyla bölerek kamulaştırma çalışmalarını yürüteceğiz. Birinci kısmında 300 dönüm kamu arazisi var. Geri kalan kısmını kamulaştırmış durumdayız. Diğer kısmını da kamulaştırarak bir bölümünü en azından kısa vadede yatırımcının hizmetine vermek istiyoruz. Fındıkta budama, gübreleme, organik tarım yapmak suretiyle bir proje başlattık. Bu uygulamalarla birlikte birim alandan en yüksek verimi elde etmiş olacağız. Turizmde ise çok iyi bir noktaya geldik, bu sene 1 milyon rakamına yaklaşıyoruz. Geçen yılı 850 binle kapattık, 112 bin yabancı turist geldi. Özellikle siz yatırımcılara, sanayicilerimize, iş adamlarımıza turizm alanında yatırım yapmanızı öneriyorum. Bu alanın çok verimli ve karlı bir alan olduğunu söylemek istiyorum. Bizdeki yatak kapasitesi 4 bin 500. Bu yatak kapasitesi bizim işimizi görmez. Ordu’da en az bin kişinin konaklayabildiği, kongre turizmine açık otel yapmamız gerekir. Özellikle havaalanı aksı veya Perşembe aksında 5 yıldızlı otel yapmamız gerekir. Ordu, 12 ay turizm yapılabilecek bir şehir. Süratle tesisleşmeye ihtiyacımız var. Yani bir taraftan çok kapasiteli oteller, diğer taraftan daha butik oteller. Her ikisine de ihtiyacımız var. Ordu sadece üretimi, istihdamı, yatırımı konuşsun, eğitimi konuşsun. O yüzden Ordu’yu eğitim kenti Ordu, tarım şehri Ordu, turizm kenti Ordu, bir diğeri de sanayi şehri Ordu olmak üzere 4 tane başlık altında topluyoruz.”

ORDU

18 Aralık 2019 Çarşamba

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