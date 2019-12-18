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Yerli Malı Haftası'nda yerli tohum etkinliği

İHA

Fatsa Ziraat Odası, 'Yerli Malı Haftası'nda yerli tohum etkinliği düzenledi.

Yerli Malı Haftası'nda yerli tohum etkinliği

Fatsa Ziraat Odası, 'Yerli Malı Haftası'nda yerli tohum etkinliği düzenledi.
Programda bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, etkinliğin yapıldığı yerin Yerli Malı Haftası ile çok uyumlu olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “Biz burada Ziraat Odası Başkanımızla geçmiş dönemde de çok güzel çalışmalar yapmıştık. Bugün tesisin geldiği noktayı görmek bizleri ayrıca gururlandırıyor. Burada ata tohumlarımızı, yerel tohumlarımızı zenginleştirerek gelecek nesillere aktarmak, aynı zamanda yerel meyvelerimizi aşılayarak gelecek nesillere taşımak çok önemli bir projeydi. Bugün bu projenin çok daha iyi yerlere gelmiş olduğunu görmek ve böylesine Yerli Malı Haftası'nda öğrencilerimizle birlikte programa katılımı bizleri ayriyeten gururlandırdı Ben tüm gençlerimize toprak bitki ve doğa sevgisini aşılamak üzere düzenlenen bu güzel organizasyona katıldıkları için, Ziraat Odası Başkanımıza ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüze bu güzel organizasyon düzenledikleri için ayriyeten teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” dedi.
Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ise yaptığı açıklamada, ülkede her yıl 1218 Aralık döneminde kutlanan ve halk arasında Yerli Malı Haftası olarak bilinen bu etkinliğe, bu yıl farklı bir anlam ve derinlik kazandırmak istediklerini söyleyerek, “Çocukluğumuzdan kalan anılarımız arasında hala tazeliğini koruyan ve bizi eski günlere götüren bu anlamlı etkinliğe biz de farklı bir yönü ile dikkat çekerek katkı da bulunmak istedik” diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya da böylesine anlamlı bir güne farklı bir yorum ve bakış açısı getirerek, “Yerli Malı Haftası'nda yerli tohum bilincini aşılamak gibi önemli bir konuya dikkat çeken Fatsa Ziraat Odasına teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.
Etkinlik öğrencilerin yerli tohumların kullanıldığı Fatsa Ziraat Odası Eğitim ve Uygulama Merkezindeki seraların gezilmesi ile son buldu.

ORDU

18 Aralık 2019 Çarşamba

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