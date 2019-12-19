Ordu’da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı

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Ordu’da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü genç yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine giden K.O. idaresindeki 27 U 3329 plakalı otomobil, 17 yaşındaki G.B. idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpma sonucu savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan G.B., Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:09

YATSI 18:36

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