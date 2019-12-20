Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 20 zanlı adliyede

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ve Fatsa’da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Eş zamanlı olarak çok sayıda adrese drone destekli olarak da düzenlenen operasyon sonucunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri arasında Ünye Adliyesine getirildi.

Yaklaşık 20 kişinin sorgusu devam ederken operasyonların devam edeceği öğrenildi.

ORDU 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.