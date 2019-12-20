Altınordu'da yağmur suyu hatları yenileniyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan yağmur suyu hatlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Bölge olarak çok yağış alan bir konumda olan Altınordu’da alt yapıya büyük önem veriliyor. Çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, aşırı yağışlarda sorunlar yaşanan Düz Mahalle’de geçtiğimiz aylarda başlattığı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile uyum ve koordineli bir çalışma içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde Düz Mahalle’de öncelik sıralamasına göre yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma hayata geçirildi. Yaklaşık 3540 yıl önce döşenen, eski ve yıpranmış boruları çıkaran Altınordu Belediyesi ekipleri, bu boruların yerine modern, kullanım ömrü uzun olan koruge borular yerleştirilerek yağmur suyu hatlarının dayanıklı hale gelmesi sağlandı.

Altınordu Belediyesi tarafından Düz Mahalle’de gerçekleştirilen yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarını değerlendiren mahalleliler, yapılan yenilemeyle sorunların giderildiğini söyleyerek, çalışmalardan memnun olduklarını belirttiler.

ORDU 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:10

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