Doğu Türkistan için ‘sessiz çığlık’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu Türkistan için ‘sessiz çığlık’

İHA

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Doğu Türkistan için ‘sessiz çığlık’

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenledi.
İHH üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmünü protesto etmek adına Tahıl Pazarı’nda toplandı. Sessiz eylemde, Doğu Türkistan'daki zulümlere tepki gösterilirken, Çin malı ürünlere de boykot çağrısı yapıldı.
Tahıl Pazarı’nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan Genç İHH Ordu Başkanı Burhan Atmaca, uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan'ın, tüm dünya gündeminden saklandığını belirterek, Doğu Türkistan’da inşa edilen büyük hapishanelerin Nazi Almanya'sı uygulamalarını hatırlattığını kaydetti. Atmaca, “Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş, ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kampların yaşam koşulları çok kötü olup, içerisinde çocukların da bulunduğu tutukluların sayısı, kampların alabileceği insan kapasitesinin kat kat üstündedir” dedi.

“Uygulanan yol ve yöntemlere bakıldığında Çin yönetiminin halihazırda bütün Uygurları ‘suçlu’ olarak kabul ettiği, din ve geleneklerine bağlı Uygurları terörist olarak gördüğü anlaşılmaktadır” diyen Atmaca, kamplarda insanlara çeşitli işkencelerin yapıldığını ve bu işkenceler sonucu insanlarda zihinsel ve fiziksel bozukluklar olduğuna değinerek, “Tutuklu olanlar genellikle 2040 yaş arasındaki Uygur erkeklerdir. Bu kamplardaki Uygurlar kendi inançlarını değiştirmeye ve Komünist Parti ideolojisine boyun eğmeye zorlanıyorlar” şeklinde konuştu.

ORDU

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:10
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadına yönelik şiddet konuşuldu
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddet konuşuldu
Fatsa ile ilgili önemli projeler istişare edildi
YEREL HABERLER Fatsa ile ilgili önemli projeler istişare edildi
Kabataş'ın içme suyundaki bulanıklık sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Kabataş'ın içme suyundaki bulanıklık sorunu çözüldü
Altınordu'da yağmur suyu hatları yenileniyor
YEREL HABERLER Altınordu'da yağmur suyu hatları yenileniyor
Kaymakam Güney, şampiyonları ağırladı
YEREL HABERLER Kaymakam Güney, şampiyonları ağırladı
Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 20 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 20 zanlı adliyede
Başkan Kaya, süt ürünleri fabrikasını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kaya, süt ürünleri fabrikasını inceledi
Geliştirdiği İHA sayesinde kendi işinin patronu oldu Ordulu Enes Şensoy, 5 yıl önce merak ile parçalarını alıp geliştirdiği insansız hava aracı ile harita teknikerliği mesleğini sürdürüyor Haritacılık sektöründeki boşluktan faydalanıp İHA üreten Şensoy, Türkiye’nin farklı illerini gezerek arazilerin fotogrametri haritasını çiziyor
YEREL HABERLER Geliştirdiği İHA sayesinde kendi işinin patronu ...
Ordu’da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı
YEREL HABERLER Ordu’da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı
Ordu’dan Şanlıurfalı öğrencilere fındık
YEREL HABERLER Ordu’dan Şanlıurfalı öğrencilere fındık
Ordu’da hayvanlar için konforlu alan Ordu’da hayvan barınağı yenileniyor. Yapılacak çalışmalarla barınakta kalan hayvanlar konforlu bir yaşam alanına kavuşacak
YEREL HABERLER Ordu’da hayvanlar için konforlu alan Ordu’da hayvan ...
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk: “3 milyon obezitenin yüzde 60’ını çocuklar oluşturuyor” Ordu’da öğrencilere böbrek sağlığının korunması eğitimi verildi
YEREL HABERLER Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk: “3 milyon ...
Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu
Yerli Malı Haftası'nda yerli tohum etkinliği
YEREL HABERLER Yerli Malı Haftası'nda yerli tohum etkinliği
Ordu’da ‘Uluslararası Göçmenler Günü’ kutlandı
YEREL HABERLER Ordu’da ‘Uluslararası Göçmenler Günü’ kutlandı
OTSO Başkanı Şahin: “Krizlerden ve ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemek için de gereken önlemleri almalıyız” Ordu’da Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma Yöntemi eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER OTSO Başkanı Şahin: “Krizlerden ve ekonomik ...
Evinden kötü koku yayılan kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinden kötü koku yayılan kadın ölü bulundu
Vali Yavuz: ”Ordu’nun toprağı altın olacak” Ordu Valisi Seddar Yavuz: “10 yıl sonra Ordu’da bir yer alabilmek imkansız hale gelecek, fiyatlar çok artacak bunu çok açıklıkla söylüyorum, trend ona doğru gidiyor”
YEREL HABERLER Vali Yavuz: ”Ordu’nun toprağı altın olacak” Ordu ...
Fatsa’da "Engelli kardeşlerimiz için engelsiz bir ortam" projesi
YEREL HABERLER Fatsa’da "Engelli kardeşlerimiz için engelsiz bir ...
Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Fındıkta zirai dona karşı kireçli önlem
YEREL HABERLER Fındıkta zirai dona karşı kireçli önlem
Vakit hayattır, erken müdahale hayat kurtarır Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakaş: “Göğüs ağrısı, kol, omuz, sırt ağrısı, terleme, fenalık hissinin yanı sıra bazen bir karın ağrısı veya nefes darlığı kalp krizine işaret olabilir”
YEREL HABERLER Vakit hayattır, erken müdahale hayat kurtarır Kardiyoloji Uzmanı Doç. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X