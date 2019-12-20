Kamyonet, otomobile çarptı: 7 yaralı

ORDU'da, kontrolden çıkan işçilerin taşındığı kamyonetin otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve beraberindeki okul müdürleri yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde Ünye ilçesi Çevre Yolu İkizce Kavşağı'nda meydana geldi. Ordu'dan Samsun yönüne giden işçilerin taşındığı sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki 42 AEK 157 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 2 araç da bariyeri aşıp, refüje savruldu. Kamyonet ters dönerken, otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.

Kazada otomobildeki İslam Can (45), Ersin Can (37) ve Adem Can ile kamyonetteki Emirhan Alişan (19), Muhammet Furkan Toygar (21), Osman Kılıç ve Salih Saraç yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza sırasında bölgeden geçen Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve beraberindeki okul müdürleri yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince 7 yaralı, Ünye Devlet Hastanesi´ne ve özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



ORDU 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:10

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YATSI 18:36

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