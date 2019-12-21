Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

"O benim sünnetim değildi"

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Üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, AnkaraOrdu uçağında memleketi Fatsa’ya geldiği sırada rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan uçağa binen üniversite öğrencisi Erdoğan İnez uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlandı. Ordu'da havalimanından ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan İnez burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İnez’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken cenaze namazının öğle namazını müteakip Fatsa Ortabüyük Cami'de kılınacağı öğrenildi.

ORDU 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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