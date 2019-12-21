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Özel öğrencilerin özel hayali "milli yarışmacı olmak"

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesi Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunun özel öğrencileri Türkiye'nin çeşitli noktalarında düzenlenen yarışmalara dereceye girmek için hazırlanıyor.

Özel öğrencilerin özel hayali "milli yarışmacı olmak"

Ordu'nun Ünye ilçesi Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunun özel öğrencileri Türkiye'nin çeşitli noktalarında düzenlenen yarışmalara dereceye girmek için hazırlanıyor.
Gölevi Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, yaklaşık 75 özel öğrencisini Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalar için topluma kazandırmayı hedefliyor.

"Önceliğimiz insan yetiştirmek"
Okul olarak önceliklerinin insan yetiştirmek olduğunu söyleyen Müdür Şinasi Coşkan, "Biz 2016 yılının mart ayında ilk eğitimöğretimine başlamış bir okul olarak hiç mezun vermedik. Bu yıl ilk defa okulumuzda mezun vereceğiz. Buradaki yaptığımız faaliyetler ilk olarak önce çocuklarımızı bir insan olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Toplumdan uzak tutulan bireyleri aslında toplumun içinde olduğunu ve sürekli karşılaşarak birlikte olduğumuzu bu eğitim camiamızda sağlamaya çalışıyoruz. Biz kısacası çocuklarımızın fark edilmesini istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz onlara mesleki yeterlilik kazandırmak"
Eğitimci olarak onlara ilk hedeflerinin meslek kazandırmak olduğunu ifade eden Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Şinasi Coşkan, "Bizler Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu olarak sadece çocukları bir arada tutmak veya bir arada kaynaştırmak değil asıl hedefimiz onlara mesleki yeterlilikte kazandırmaktır. Çünkü bu çocuklarımız yarın toplum içerisinde bulunacaklar. Bizlerde eğitimci olarak onların nitelikli meslekleri olsun istiyoruz. Bu yüzden okulumuzda değişik bölümlerimiz var. El sanatlarında özellikle çocukların el göz koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Onların psikomotor, faaliyetlerini harekete geçirmeye çabalıyor daha sonraki süreçte ise 9. sınıf bitiminden sonra 10. sınıftan itibaren değişik bölümlere çocukları yönlendiriyoruz" diye konuştu.

"Mezun olduklarında ne olursa olsunlar demiyoruz"
Okuldaki öğrencilerin mezuniyetine kadar onları yetiştirerek topluma birer birey olarak kazandırdıklarını söyleyen Coşkan, "Okulumuzda şu an aktif olarak dört bölümümüz var. El sanatları, yiyecek içecek hizmetleri, giyim teknolojisi ve birde tarım bölümü alanımız var. Tarım alanı ve giyim teknolojisi bölümümüzü bu yıl ilk defa aktif hale getirdik. Bölgenin tarım bölgesi olması nedeniyle çocuklarımızın en azından bu alanda da yetişmelerini istiyoruz. Daha doğrusu biz bölümlerimizi seçerken 'çocuklar rastgele bir bölümde okusun da mezun olunca ne olursa olsun' düşüncesi ile hareket etmiyoruz. Yaşadığımız bölgenin ekonomik faaliyetlerini de göz önünde bulunduruyoruz. Bizim bölgemizde yiyecek içecek hizmetleri noktasında bu çocukları yerleştirebileceğimiz alanlarımız mevcut. Bunun haricinde tekstil yoğun bir şekilde bu bölgede faaliyet gösteren bir sanayi alanıdır. Tekstil alanında öğrencileri yerleştirebilmek için çaba sarf ediyoruz. Tarım alanı bölümü okuyan çocuklarımızın zaten ailelerinin hemen hemen hepsinin arazi ve yerleri var. Çocuklarımız tarım yapacak olsalar bile yaptıkları tarımı nitelikli olarak ve öğrenerek yapsınlar. En kötü ihtimalle kendine ekmek kapısı olarak bu yolu da seçebilirler. Bu yılın sonuna doğru seralarımızı kuracak açık bahçemizi oluşturacağız. Çocuklarımız burada hem serada sebze yetiştirmeyi hem de bunun haricinde fidancılığı öğrenecekler. Çünkü bugün fidancılıkta birçok kişi ailesini geçindirebiliyor" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Milli sporcu yetiştirmek"
Okula başlayan özel öğrencilerde ilk hedefin topluma kazandırılmış birey olduğunu söyleyen Şinasi Coşkan, "Bu okulumuzda toplum içerisinde kaybolmayan, kendini var edebilen, şahsiyeti ve benliği ile var olan güzel insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bunu dışında da hedefimiz Türkiye genelinde en başarılı okullardan biri olmaktır. Gerek sporda gerekse diğer faaliyetlerde bunun için çalışıyoruz. Şu an özel eğitim kurumları ile ilgili çok geniş çaplı yarışmalar düzenlenmiyor fakat yeni yeni oluşmaya başladı. Şu an özel okullar arası bir resim yarışması var. Öğrencilerimiz onunla ilgili çalışıyorlar. Bugün Turizm Otelcilik ya da Ticaret Meslek Lisesi gibi dediğimiz diğer okullarımızın yarışabildikleri alanlar var. Bu tip yarışmalar bizim alanlarımızla alakalı olsa, biz bu alanlarda da çocuklarımızın becerilerini çok rahatlıkla gösterip derece yapabiliriz. Çünkü bu konuda çocuklarımız gerçekten becerikliler. Sporda çok daha başarılı olmak için uğraşıyoruz. Bunun için bir kulüp kurduk. Sporla ilgilenen öğrencilerimizin tamamını kulüp sporcusu yapacağız. Hedefimiz Milli takıma göndermek. Milli takıma gönderdiğimiz zaman çocuklarımızın da bir yerde hayatını kurtarmış olacağız. Biz onların hayatına dokunabilecek her faaliyete katılmak istiyoruz. Gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse diğer dairelerin bu konularda çocuklarımızın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmasını ve bizlerinde davet edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ORDU

21 Aralık 2019 Cumartesi

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