Uçakta rahatsızlanan yolcu, hastanede öldü

"O benim sünnetim değildi"

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- ANKARA´dan Ordu'ya gitmek için bindiği uçakta fenalaşan Erdoğan İnez (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara´dan önceki akşam memleketi Ordu´ya gelmek için uçağa binen Erdoğan İnez, kalkıştan bir süre sonra aniden rahatsızlandı. İnez´e ilk müdahale uçakta yapıldı. Ordu-Giresun Havalimanı´na inen uçaktan ambulansla Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İnez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erdoğan İnez´in Ordu´nun Fatsa ilçesinde yaşadığı, bir şirkette işçi olarak çalıştığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



ORDU 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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