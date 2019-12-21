İş adamlarından öğrencilere laboratuvar

Ordu'nun Ünye ilçesi Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Ünyeli Sanayici ve İşadamları Derneği (ÜNSİYAD) tarafından Robotik Kodlama ve Stem Laboratuvarı açıldı.

Ünyeli İşadamlarının desteğiyle oluşturulan laboratuar Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in katılımıyla açılışı gerçekleşti.



"Burada öğrencilerimizin düşünebilme becerileri ön plana çıkacaktır"

Açılış öncesi konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, “Bilgisayar, yazılım, kontrol birimleri ile beraber robotik alanda belli koşullara göre çalışılabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamlı kontrollerin sağlanması birçok mühendislik uygulamaları yapılacaktır. Burada öğrencilerimiz alacağı kodlama eğitimi sayesinde çocuklarımızın analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme ve tasarım odaklı düşünebilme gibi becerileri ön plana çıkacaktır” dedi.



"Bu laboratuvar Ünye adına çok büyük bir projedir"

ÜNSİYAD Başkanı Kemal Yankuncu, "Ünye’de açtığımız bu laboratuvarımızın çok büyük bir proje olduğuna inanıyorum. Yağmurunda ıslandığımız, güneşinde ısındığımız, çamurunu çiğnediğimiz bu coğrafyadan gitmemiz bizleri asla ve asla buraları göz ardı etmememiz gerektiğini 16 milyonluk kentte yaşayarak hissediyoruz” diye konuştu.



“Bizler çocuklarımıza güncel gelişmelerle imkan vermeliyiz”

Projeye katkılarından dolayı iş adamlarına teşekkür eden Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Kalıcı gelişmenin eğitimle olduğu, bilginin en müspet güç olduğu bir dünyada yapay zekaların, kodlamaların, Endüstri 4.0’ın konuşulduğu günümüz dünyasında bizler çocuklarımıza dünyanın güncel gelişimine uygun imkanları vermek durumundayız. Bugün dünya 4.0 teknolojisine nasıl geçiyorsa, bizlerin de aynı paralelde ve aynı hızda buna geçmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ünyeli Sanayici ve İşadamları Derneği yönetimine teşekkür belgesi verildi. Konuşmaların ardından Robotik Kodlama ve Stem Laboratuvarı açılışı gerçekleşti.

ORDU 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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